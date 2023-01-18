Болгарія таємно постачала Україні паливо та амуніцію.

Таємничість була потрібна, щоб поставки не заблокувати промосковські політики в уряді й парламенті Болгарії.

Болгарія таємно постачала Україні озброєння та паливо у перші місяці війни. Про це повідомило болгарське видання Dnes із покликом на розслідування, проведене журналістами німецької газети Die Welt. Болгарська армія має значні резерви боєприпасів радянського виробництва, які знайшли собі застосування у Збройних Силах України, чия бойова техніка на початку війни також відповідала переважно радянським стандартам.

За даними журналістів, постачання з Болгарії навесні 2022 року могли становити до 30 відсотків усіх боєприпасів і до 40 відсотків дизельного палива, які тоді надійшли українській армії.

Журналісти ґрунтують свої висновки на інтерв'ю, взятих у міністра оборони України Дмитра Кулеби, колишнього прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова та болгарського ексміністра фінансів Асена Василева. Петков публічно відкидав можливість прямої військової допомоги Україні, проте постачання проводилося через компанії-посередники в Румунії, Угорщині та Польщі. Оплачували операцію Сполучені Штати та Велика Британія.

Так само Болгарія постачала Україні дизельне паливо, вироблене на нафтопереробному заводі в Бургасі. І що цікаво – цей НПЗ тоді належав російській компанії «Лукойл» і використовував російську сиру нафту. За словами Василева, у першу фазу війни Болгарія стала головним експортером дизеля в Україну.

Дмитро Кулеба підтвердив, що в перші місяці війни існувала небезпека, що боєприпаси в української армії можуть закінчитися до кінця квітня, і він на доручення Президента Володимира Зеленського їздив на перемовини до Болгарії, щоб домовитися про постачання.

У червні 2022 року голова болгарської державної оборонно-експортної компанії Kintex Александр Михайлов заявив, що Болгарія поставила Україні боєприпаси на суму близько двох мільярдів євро. Офіційно постачання здійснювалося країнам-посередникам. Дизельне паливо доставлялося морем і наземним транспортом до Румунії, звідки переправлялося в Україну.

Як пояснив експрем'єр Петков, така таємничість була потрібна для того, щоб про ці поставки не дізналися промосковські політики в уряді й парламенті й не спробували заблокувати військову допомогу Україні.