Туреччина перевірятиме українські зернові судна у пошуках зброї.

Стали відомими деякі подробиці майбутньої угоди щодо експорту українського зерна.

 

 

Делегації України, Росії, Туреччини та ООН на перемовинах у Стамбулі 13 липня узгодили ключові параметри угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море. Про це пише газета The Wall Street Journal з покликом на неназваних представників Туреччини та ООН.

 

Згідно з домовленістю, українська сторона частково розмінує порти, а в морському коридорі цілодобово працюватимуть тральщики. Для цього може знадобитися кілька тижнів.

 

Водночас Київ побоюється, що Росія може скористатися розмінуванням українських портів для їхньої атаки. Турецький військово-морський експерт Йорук Ісік, який стежить за перемовинами, сказав, що одним із рішень проблем безпеки України було б розміщення турецького чи румунського військового корабля поблизу Одеси.

 

За даними газети, сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може вивозитися з трьох українських портів у супроводі українських суден, одночасно діятиме режим припинення вогню для захисту суден у географічних межах.

 

Щоб запобігти транспортування західної зброї морем, турецькі військово-морські сили перевірятимуть судна, що прямують до українських портів. Сторони домовилися створити у Стамбулі під егідою ООН координаційний центр, відповідальний за контроль постачання українського зерна та моніторинг рівня загроз для суден-зерновозів.

 

Джерела WSJ вказують, що йдеться про попередню угоду. І чи ще буде досягнуто домовленості – велике питання. Хоча міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, опублікованому в середу, 13 липня, заявив, що Україна і Росія наразі «за два кроки» від угоди щодо зернового коридору.

 

Співрозмовники WSJ зазначають, що остаточному укладанню угоди передуватиме зустрічі в Тегерані російського президента Володимира  Путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоґаном, запланована на 19 липня.

 

За даними міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, з України потрібно вивезти 18 млн тонн зерна зі старого врожаю. Ще 40 млн тонн на експорт очікується з нового врожаю.

14.07.2022

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