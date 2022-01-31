Джонсон і Моравецький особисто їдуть в Україну запускати тристороннє партнерство.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну одночасно з головою уряду Польщі Матеушем Моравецьким.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

З його слів, Україна прагне огорнути себе якомога більшою кількістю контактів, зокрема для того, щоб докладніше знати про наміри агресора.

"Ми з самого початку будували цю дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії, і що росіяни говорять у відповідь", – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр пояснив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів із російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію.

"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн", – анонсував Дмитро Кулеба. Він уточнив, що йдеться про голів урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі.

Напередодні медіа BBC News Україна повідомило, що Джонсон і Моравецький поїдуть в Україну запускати новий політично-безпековий альянс за участі Великої Британії, України та Польщі.

Раніше планувалося, що про цей союз оголосять 31 січня під час візиту до України міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс. Та ситуація змінилася, і сторони вирішили змінити формат візиту.

Водночас в Офісі Президента наразі не підтвердили, що Джонсон і Моравецький їдуть саме для участі в тристоронньому саміті. "Ця опція серйозно опрацьовується, але переговори тривають, ми уточнюємо деталі", – прокоментували в Офісі Президента.

Головними завданнями регіонального альянсу мають стати як протидія російській загрозі, так і спільна робота заради майбутнього європейської безпеки.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав ВВС News Україна, що новий альянс – це "не зовсім НАТО на трьох". "Але це дійсно спроба знайти друзів, партнерів і допомогу у цей критичний момент", – заявив посол.

Він нагадав, що саме Британія стає дедалі серйознішим союзником України – угода про стратегічне партнерство, домовленості на два мільярди доларів, постачання протитанкової зброї, будівництво кораблів та морських баз.

Як пояснює Пристайко, у Британії є свої інтереси у цій частині Європи.

"Після виходу з ЄС вони взяли на озброєння концепцію "глобальної Британії". Вони бачать свій інтерес, їм потрібен такий друг, як Україна. Типова аналогія – це серйозні відносини між Польщею та Британією. Україна в очах британців – це потужна держава на іншому боці європейського континенту", – вважає Пристайко.

Експерт Олександр Краєв наголошує, що такий союз – це частина стратегії Британії з відновлення впливу у світі та регіоні після Brexit. "Звісно, це політичні амбіції Британії", – вважає він.

З іншого боку, каже Краєв, у трьох країн "є питання" і певні претензії до Брюсселя – тобто до ЄС.

Олександр Краєв прогнозує, що така співпраця буде ефективнішою за двосторонні відносини. "Окремо Польща оголосила готовність підтримувати оснащенням і зброєю Україну, Британія вже це робить. Якщо буде синергія двох країн, то постачання зброї Києву буде ефективнішим, будуть можливі політичні домовленості на тристоронньому рівні", – додав експерт.

21 січня міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час візиту до Австралії анонсувала створення нової геополітичної ініціативи – тристороннього партнерства Об'єднаного Королівства, України та Польщі.

"Ми посилюємо наше двостороннє партнерство. І ми розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", – заінтриґувала Елізабет Трасс.

"Треба, щоб усі згуртувалися", – додала пані міністр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба минулого тижня підтвердив інформацію про підготовку тристороннього геополітичного партнерства між Україною, Великою Британією та Польщею.

"Ті, хто стежить за нашою зовнішньою політикою, знають, що ми вийшли зі стратегією малих альянсів. Ми створили Люблінський трикутник (Україна-Польща-Литва, – Z), Асоційоване тріо (Україна-Грузія-Молдова, – Z). Це такі компактні об’єднання, зосереджені довкола конкретних цілей. Тому, безумовно, ми шукаємо нову конфігурацію. В українській зовнішній політиці давно присутня ідея чорноморсько-балтійської осі, тому такий союз з Великою Британією та Польщею може цю вісь суттєво зміцнити і розширити", – сказав дипломат.

"Незабаром, думаю, будуть непогані новини", – заінтриґував тоді Кулеба.