Уряд розглядає можливість відновлення роботи Львівського аеропорту.

Уряд розглядає можливість відкриття Львівського аеропорту, аби він міг працювати як гуманітарний коридор. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"У вівторок під час наради з віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим і єврокомісаркою з питань транспорту Адіною Велян у Львівській ОВА ми обговорили низку питань, зокрема і можливість відкриття Львівського аеропорту. Йшлося про його потенційне відкриття і про безпеку такого кроку. Ми надіємося, що таким чином ЄС допоможе нам забезпечити гуманітарний коридор, як було із зерновим. Якщо таке рішення ухвалять, про безпеку подбають на найвищому рівні", – заявив Максим Козицький.

Втім, ймовірність такого кроку критично оцінив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В етері національного телемаратону він сказав, що функціонуючий аеропорт у Львові може бути потенційною ціллю росіян.

Юрій Ігнат наголосив, що закриття аеропортів є рішенням уряду і його він не може коментувати. Та розглядаючи можливість відкриття аеропорту у Львові, потрібно до кінця розуміти ризики.

"Як давно по Львову прилітали "Шахеди" чи крилаті ракети, чи по Тернополю, чи по Хмельницькому. Я думаю, відповідь у цьому. Якщо противник розуміє, що в Україні є функціонуючий аеропорт, то вони будуть в ньому вбачати потенційну ціль, яка може постачати західне озброєння", – заявив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що зараз в Україні діють усі аеродроми, їх використовують для захисту України. По них росіяни завдають ударів, тому наразі стоїть питання їхнього захисту.

"Ми бачили аеродром "Кропивницький" минулого тижня. А ще перед тим аеродром "Старокостянтинів". Ворог буде бити туди. Тому питання аеродромів важливе, але треба їх чимось захищати. Системи, які ми отримуємо від партнерів, не є в достатній кількості сьогодні в державі. А захищати нам є що. Це об’єкти критичної інфраструктури, гідротехнічні споруди. Потрібно забезпечувати потужний захист аеродромів", – додав Ігнат.

Нагадаємо, що у травні про перспективи відкриття Львівського аеропорту говорив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.