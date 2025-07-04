ЄС надає 76 млн євро на будівництво євроколії зі Львова до Польщі.

Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні 76 мільйонів євро грантової допомоги для будівництва першої повноцінної ділянки залізничного сполучення за європейським стандартом колії між Львовом і кордоном з Польщею. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, .

Проєкт Укрзалізниці схвалено Координаційним комітетом програми Connecting Europe Facility (CEF).

Йдеться про ділянку Скнилів – Мостиська ІІ зі стандартом колії 1435 мм, яка стане основою для прямого сполучення України з транспортною мережею ЄС.

Євроколія означає:

- скорочення часу у дорозі;

- розвантаження пунктів пропуску;

- нові транзитні маршрути;

- розвиток експорту та торгівлі;

- посилення логістичних можливостей бізнесу;

- практичну інтеграцію України до європейського простору.