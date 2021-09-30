Разумков побореться за посаду Голови ВР і не планує йти з політики.

 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що в нього немає конфлікту з фракцією "Слуги народу".

 

 

Про це Разумков сказав журналістам у четвер після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президенті України, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна". Нагадаємо, раніше Разумков на вимогу голови фракції "СН" Давида Арахамії наказав апаратові парламенту видати підписні листи для збору підписів за відставку Голови ВР.

 

"У мене справді немає конфлікту [з фракцією "Слуги народу"]. Якщо його хочуть створити, то це інше питання. Хотілося б зрозуміти всіх суб'єктів цього конфлікту... Було завдання, і Давид Георгійович [Арахамія] його виконав", – заявив Голова ВР.

 

Дмитро Разумков зазначив, що він готовий відстоювати свою позицію, зокрема й на засіданні фракції, якщо його запросять.

 

Разумков повідомив, що він не обговорював із Президентом України Володимиром Зеленським питання про відкликання з посади.

 

"З Арахамією була розмова. Претензій я також не почув... Думаю, головним ініціатором цього процесу не був Давид Георгійович", – натякнув Разумков.

 

Спікер додав, що при будь-якому рішенні фракції і при можливій відставці він не планує йти з політики.

 

Нагадаємо, керівник парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням видати підписні листи для відкликання спікера з посади. Згідно зі законом, для початку процедури звільнення Голови ВР належить зібрати щонайменше третину підписів депутатів із конституційного складу парламенту – тобто мінімум 150.

 

"Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи", – відповів Разумков.

 

Конфлікт між фракцією "СН" і Дмитром Разумковим розпалився після того, як спікер розкритикував норми президентського законопроєкту про олігархів і з власної волі скерував його на експертизу до "Венеційської комісії".

 

Верховна Рада прийняла закон про олігархів 23 вересня, не чекаючи висновків правників Ради Європи. У той день Разумков перебував на лікарняному із ковідом, а засіданням парламенту керував віцеспікер Руслан Стефанчук. 

 

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