"ОПОРА" закликала Верховну Раду не повертатися до мажоритарки.

Громадянська мережа "ОПОРА" закликала Верховну Раду зберегти пропорційну виборчу систему і не голосувати за законопроєкт, котрий зберігає змішану пропорційно-мажоритарну систему до 2027 року.

Про це йдеться в заяві організації.

“Громадянська мережа "ОПОРА" наполегливо закликає Верховну Раду України та правлячу коаліцію не підтримувати останньої ініціативи групи народних депутатів України про відмову від пропорційної виборчої системи з відкритими списками та інших досягнень виборчої реформи останніх років”, – ідеться в документі.

У мережі "ОПОРА" наголосили, що у разі, якщо депутати приймуть проєкт, то виборчий процес відбуватиметься на основі застарілих процедур, неефективної і корумпованої виборчої системи, що унеможливлює розвиток політичних партій, внутрішньопартійної демократії та персоніфікованого голосування виборців.

Напередодні народні депутати із групи “За майбутнє” зареєстрували проєкт закону №6444 “Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо відновлення змішаної (пропорційно-мажоритарної) системи виборів народних депутатів України”, котрий передбачає, що положення Виборчого кодексу про вибори народних депутатів застосовуються лише з 2027 року, а чергові вибори до ВР у 2023 році відбудуться за старим законом.

“Таким чином, за задумом групи депутатів-мажоритарників, наступні парламентські вибори повинні відбутися за чинною паралельною виборчою системою, коли половину складу Ради обирають за пропорційною системою із закритими партійними списками, а інша половина формується за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в одномандатних округах. При цьому автори проєкту не пропонують жодних інших положень, крім скасування пропорційної виборчої системи з відкритими списками, лише наполягаючи на відновленні чинності старого, дискредитованого практикою закону України “Про вибори народних депутатів України”, – заявили в організації.

У заяві наголошується, що ухвалення законопроєкту знівелює досягнення виборчої реформи 2019-2020 років, а українське суспільство та міжнародні партнери отримують чіткий сигнал про непослідовність держави на шляху приведення виборчого законодавства у відповідність із демократичними стандартами, відсутність політичної волі реформувати виборчу систему та політичні партії, а наступні чергові вибори будуть проведені не лише за старою виборчою системою, а й на основі морально застарілих процедур.

У мережі "ОПОРА" також заявили, що в держави достатньо часу і ресурсів для проведення чергових виборів до ВР на основі пропорційної виборчої системи з відкритими списками.

Раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що тема відновлення мажоритарної системи щораз більше актуалізується. На його думку, за таку законодавчу ініціативу проголосувало б понад 300 депутатів.

В Україні 1 січня 2020 року набув чинності Виборчий кодекс, який, зокрема, передбачає, що вибори народних депутатів відбуваються за пропорційною виборчою системою із відкритими списками.

"У мажоритарника, який на одному окрузі обирався 10 років, округ збільшився втричі – ні він не знає людей, ні вони його. Часу, щоб познайомитись, немає. Виходить, створені якісь псевдоокруги, які не працюють, й існує можливість обрати до законодавчого органу випадкових людей. Тож аргументи вагомі та об'єктивні", – сказав Арахамія.