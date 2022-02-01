Венедіктова підписала підозру нардепу "Слуги народу" через хабар.

 

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру народному депутатові від "Слуги народу" Сергієві Кузьміних, затриманому на хабарі розміром у пів мільйона гривень.

 

 

Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook, не називаючи прізвища нардепа. 

 

“Минулої п’ятниці детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП був викритий народний депутат України IX скликання. Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти й небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати”, – заявила Венедіктова.

 

"Я з болем вимушена констатувати ці факти і сподіватися, що їх буде менше. Особливо, коли ми говоримо про людину, брат якої здійснював подвиги в ім’я нашої держави і її громадян (Олег Кузьміних – колишній командир 90-го батальйону 81-ї аеромобільної бригади, учасник українсько-російської війни, зокрема, боїв за Донецький аеропорт, – Z). Але кримінальна юстиція влаштована так, що попередні заслуги не конвертуються в імунітет від прокурорів", – додала очільниця Офісу генпрокурора.

 

28 січня пресова служба Національного антикорупційного бюро України про те, що одного з народних депутатів ВР викрили на одержанні неправомірної вигоди розміром у 558 тис. грн. Згідно з даними слідства, парламентарій отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

 

Згодом у масових медіях з'явилася інформація, що йдеться про члена фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних. Керівництво фракції "СН" підтвердило, що йдеться про Кузьміних.

 

31.01.2022

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