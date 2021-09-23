Верховна Рада ухвалила "закон про олігархів".

Верховна Рада у четвер підтримала закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), відомий як закон про олігархів.

У другому читанні за документ проголосувало 279 народних депутатів, повідомляє "Радіо Свобода". При тім 54 було "проти", а 27 - "утрималися".

Закон, зокрема, підтримало 229 народних депутатів зі "Слуги народу", 18 із групи "За майбутнє", 15 - із "Довіри", 11 - із "Голосу", а також шестеро позафракційних.

Цьому передувало бурхливе обговорення, викликане процедурою розгляду. Представники "Слуги народу" запропонували розглядати документ "постатейно" – комітет питань національної безпеки, оборони та розвідки виокремив 12 ключових правок, підтримка яких автоматично означала відхилення інших схожих правок.

Дві фракції – "Батьківщина" та "Європейська солідарність" - виступили за відсторонення віцеспікера Руслана Стефанчука від головування через порушення ним регламенту. Вони обурились тим, що більшість відмовилася від розгляду кожної окремої поправки, як цього вимагали представники "ЄС" і БЮТ. Вони у своїх виступах наполягали на тому, що для ефективної деолігархізації необхідне посилення позицій Антимонопольного комітету.

Сесійна зала не підтримала ідею з відстороненням Стефанчука. Після цього представник Президента у КС Федір Веніславський представив 13 правок, кожна отримала підтримку більшості, попри протест представників опозиції.