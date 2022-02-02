Депутат "Слуги народу" пропонував поліції хабар на місці аварії.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження через пропонування народним депутатом "Слуги народу" Олександром Трухіним хабаря поліціянтові після дорожньо-транспортної пригоди 23 серпня під Києвом.

Про це Венедіктова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, ідеться не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше", – поінформувала генеральна прокурорка.

Провадження відкрили за ч.1 ст.369 ККУ – надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу.

Напередодні видання "Українська правда" оприлюднило розслідування, з котрого випливає, що Сергій Трухін намагався втекти з місця і натякав поліції на винагороду.

Нагрудна камера патрульного зафіксувала, як нардеп Трухін говорить про торбу із 150 тисячами у своєму автомобілі. Він пропонує "відвантажити" їх у якості бонусу. Відповідаючи на репліку про те, чи розуміє нардеп, що всі його слова фіксує камера, той відповів: "150 цукерок, шоколадок, печива".

Нардеп просив патрульного тихенько відпустити його, дозволити "піти в ліс", і заявляв, що про все домовиться із Денисом Монастирським – міністром внутрішніх справ.

Трухін переконував поліціянтів, що він був пасажиром автомобіля, хоча правоохоронцям іще на місці подій вдалося отримати свідчення, що за кермом був саме нардеп.

Зі слів патрульного поліціянта Сергія Петрика, на місці аварії Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але тричі відмовився здати тест на алкоголь. При тім сам Петрик запису із нагрудної камери за весь час слідства не бачив і вперше подивився його із журналістами.

Державне бюро розслідувань, котре розслідує обставини аварії з народним депутатом, стверджує, що не мало в матеріалах справи запису відео зі службової камери поліціянтів.

"Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було", – виправдовуються у ДБР.

Бюро стверджує, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти, але "працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам".

Міністерство внутрішніх справ запевняє, що не контактувало із Олександром Трухіним з приводу уникнення покарання. І переконує, що поліція виконала роботу добре.

"Усі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України Олександр Трухін про щось намагався «домовитись» із міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності. Поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП. Встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань", – йдеться у повідомленні.

23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуги народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. Зі слів свідків, яких цитували у масових медіях, нардеп був напідпитку після заходів до Дня державного прапора у Полтаві.

Трухін заявляв у своїх інтерв'ю, що він був пасажиром в автомобілі і не був п'яним.

Президент України Володимир Зеленський виправдовував Трухіна: "Я не можу розуміти і знати деталі всіх правоохоронних і кримінальних кейсів, які відбуваються, через, вибачте, ДТП. Там ніхто не загинув, там всі живі, і це – найголовніше. Якби там щось таке відбулося, не дай Боже, повірте... Людини не було б вже. Давайте дійде до кінця ця справа".

"Слуга народу" після оприлюднення журналістського розслідування "УП" повідомила про виключення Олександра Трухіна з партії.