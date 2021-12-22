Депутат "Слуги народу" назвав "дебілами" поліціянтів під час огляду авто.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, котрі зупинили за порушення правил дорожнього рузу водія і автомобіль, на котрому возять цього нардепа.

Про це повідомляє інтернет-видання "Укрїанська правда". Редакція отримала відео інциденту від самих поліціянтів.

Інцидент стався 18 грудня 2020 року приблизно о 4:00. Правоохоронці зупинили авто в центрі Києва за перетин подвійної смуги.

Депутат Галушко приїхав виручати свого водія і, вживаючи нецензурну лексику, пояснював, що це авто народного депутата і вони не мали права його спиняти. Поліція зауважила, що на автомобілі не написано, що воно належить нардепу, а до того ж, самі нардепи не мають дипломатичного імунітету.

Галушко звинуватив правоохоронців у провокації і скаржився, що його "висмикнули з-за столу". Поліціянтів він обізвав "дебілами".

42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на одному з блокпостів на в’їзді в Донецьку область через те, що поліціянти зупинили його автомобіль.