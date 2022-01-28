Арахамія назвав "недружньою" надмірну увагу США до російської агресії.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що країни Заходу та Сполучені Штати Америки своїми заявами "сіють паніку" на тему нападу Росії на Україну.

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє LB.ua.

"Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять. Але це точно працює не на користь економіки України... Ми спілкуємось через дипломамтичні канали. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це – не по-дружньому", – просторікує Арахамія.

Голові фракції "СН" запам'яталося, що весною сигнали про про можливе вторгнення надходили лише через роботу розвідки.

"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося – це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN десь вже оприлюднені", – наголосив Арахамія.

Напередодні президенти України та Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський і Джозеф Байден відбули телефонні переговори – терті від початку зими – на тему російської аґресії. Згідно з інформацією CNN, переговори були непростими через різну оцінку ризиків початку вторгнення.

"Байден попередив українського колегу, що російська атака виглядає як неминучість, сказавши, що станом на зараз вторгнення видаєть практично певним, щойно земля промерзне в лютому", – йдеться у статті.

Зеленський же начебто відповів, що рухи Росії є "небезпечними, але невизначеними", і що не має впевненості у здійсненні атаки.

Президент України буцімто просив американського колегу додати спокою у заявах через вплив панічних настроїв на економічну стабільність.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію, начебто тон розмови між Зеленським і Байденом був конфліктним.

"Розмова президентів учора була тривалою, відвертою і конструктивною. Всі ключові позиції з боку Сполучених Штатів щодо неприпустимості будь-яких домовленостей за спиною України і підтримки України конкретною допомогою були підтверджені. Повідомлення в ЗМІ щодо напруги і якогось конфлікту, який відбувся вчора, є недостовірними", – сказав Кулеба під час виступу у Верховній Раді, згідно з повдіомленням аґенції "Укрінформ".

Нагадаємо, із листопада 2021 року розвідки іноземних держав попереджають про зростання ризику російського вторгнення в Україну. Натомість українська влада називає рівень загроз перебільшеним.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив: "Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки у тому, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, військова агресія з боку РФ, то з лютого 2014 для нас це вже речі які є щоденними".

Після того, як Росія збільшила свій контингент неподалік українських кордонів, а риторика Москви загострилася, розбіжності в оцінках ризику далі зберігаються.

19 січня Президент України Володимир Зеленський записав звернення, у котрому закликав українців не панікувати.

"Нині інформаційний простір повний схожими повідомленнями – про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися просто завтра, у будь-який момент, "це вже точно", і воно відрізняється від того "точно", яке було місяць тому, і "точно" минулого року... Ці ризики є вже не один день, і вони не стали більшими. Більший став ажіотаж довкола них", – сказав Зеленський.

Тоді під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві Володимир Зеленський сказав, що офіційний Київ має розбіжності у трактуванні російських загроз: "Хочеться проговорити деякі деталі, тому що розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трошки глибше про свою державу", – сказав Зеленський на початку зустрічі, як випливає із кадрів, знятих "24 каналом".

26 січня МЗС України опублікувало коментар на своїй офіційній сторінці, у котрому закликало іноземних партнерів "утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство".

CNN у своїй свіжій публікації цитує посадовця зі США, котрий коментує суперечливу поведінку Володимира Зеленського та української влади: "З одного боку, він хоче підтримки, але він також хоче впевнити свій народ, що ситуація перебуває під контролем. Це дуже непросте балансування".