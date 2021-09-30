Фракція "Слуга народу" ініціювала відставку Разумкова.

Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював відставку Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомив сам Разумков на своїй сторінці у Facebook. Водночас він опублікував копію листа від Арахамії – щоправда, без дати і без підпису.

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія", – поінформував спікер.

У листі Арахамія закликає Голову ВР видати офіційні підписні листи для збору підписів за відставку. Згідно зі законом, для початку процедури звільнення Голови ВР належить зібрати щонайменше третину підписів депутатів із конституційного складу парламенту – тобто мінімум 150.

"Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи", – відповів Разумков.

Наостанок він побажав колегам зі "Слуги народу" "продуктивної роботи у Трускавці".

Конфлікт між фракцією "СН" і Дмитром Разумковим розпалився після того, як спікер розкритикував норми президентського законопроєкту про олігархів і з власної волі скерував його на експертизу до "Венеційської комісії". Верховна Рада прийняла закон 23 вересня, не чекаючи висновків правників Ради Європи. Разумков перебував на лікарняному із ковідом, а засіданням парламенту керував віцеспікер Руслан Стефанчук.

Тимчасом фракція "Слуга народу" їде на збори у Трускавці. Дмитра Разумкова на імпрезу не запросили.