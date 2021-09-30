Фракція "Слуга народу" ініціювала відставку Разумкова.

 

Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював відставку Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

 

 

Про це повідомив сам Разумков на своїй сторінці у Facebook. Водночас він опублікував копію листа від Арахамії – щоправда, без дати і без підпису.

 

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія", – поінформував спікер.

 

У листі Арахамія закликає Голову ВР видати офіційні підписні листи для збору підписів за відставку. Згідно зі законом, для початку процедури звільнення Голови ВР належить зібрати щонайменше третину підписів депутатів із конституційного складу парламенту – тобто мінімум 150.

 

"Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи", – відповів Разумков.

 

Наостанок він побажав колегам зі "Слуги народу" "продуктивної роботи у Трускавці".

 

 

Конфлікт між фракцією "СН" і Дмитром Разумковим розпалився після того, як спікер розкритикував норми президентського законопроєкту про олігархів і з власної волі скерував його на експертизу до "Венеційської комісії". Верховна Рада прийняла закон 23 вересня, не чекаючи висновків правників Ради Європи. Разумков перебував на лікарняному із ковідом, а засіданням парламенту керував віцеспікер Руслан Стефанчук. 

 

Тимчасом фракція "Слуга народу" їде на збори у Трускавці. Дмитра Разумкова на імпрезу не запросили.

 

30.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Європейська урбаністика Леопольда Левицького
У доробку графіка-авангардиста домінують дві образні теми – людина і місто. Ці два начала – гуманістичне й урбаністичне – концептуально взаємозалежні. Теми міста й людини супроводжували митця від початку творчого шляху аж до останніх його робіт.
30.09.21 | | Штука
Олена Турянська: «Розчинення»
Світло і темрява, їхня взаємодія, рух людського життя у часі і просторі, а також часопростір, гравітаційне поле, яке ми творимо своїми життями – ці категорії не вперше постають як точки зацікавлення художниці Олени Турянської у її творчій практиці.
30.09.21 | | Штука
З доповненою реальністю проти арахнофобії
Мобільний додаток дає змогу лікуватися експозиційною терапією проти страху павуків.
30.09.21 | | Наука
Про поезію та про мову – про Миколу Вінграновського
У проєкті «POETY. Діалог поколінь» про українського поета-ювіляра Миколу Вінграновського говорять поет і прозаїк Юрко Іздрик та поет і культурний менеджер  Григорій Семенчук. Модерує  –  літературознавець Микола Рябчук.
29.09.21 | | Штука
Сучасна ікона. Єжи Новосельський
Послуговуючись образною мовою нефігуративного авангардного живопису, Юрій Новосельський створював ікони, потім – іконостаси, а зрештою архітектуру православних церков.
29.09.21 | | Штука
Дні польського кіно
Окрім вечора Станіслава Лема та показів у кінотеатрах, фестиваль XVI Дні польського кіно пропонує онлайн-перегляди стрічок: «Аматори» Івони Секежинської, «Убий це і виїдь із цього міста» Маріуша Вільчинського, «Якнайдалі звідси» Пйотра Домалевського.
29.09.21 | | Штука
Із практики міжконфесійної конкордії
Мар'ян ХОМЯК
Як римо-католицька парафія коморувала у греко-католицькому храмі в Судовій Вишні 1865 року
28.09.21 | | Минуле
Швейцарський кузен Філіпа Рота
Ганна Улюра
Це таки сімейний роман. Не так біографія, як анамнез. Не так історія, як антиісторія. Станіслав, Варшава, Владивосток, Нью-Йорк, Відень, Лондон, Рим, Віллах. Географія роману. Для спраглих пошукати фактів, на які Камінський нарощує свої вигадки, простору має вистачити.
27.09.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.