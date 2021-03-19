Віктор Медведчук програв "Справі Василя Стуса" – суд зняв з книжки заборону.

Народний депутат від "ОПЗЖ", колишній радянський адвокат Віктор Медведчук програв судовий процес у Київському апеляційному суді про заборону поширювати книгу “Справа Василя Стуса”.

Про це повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.

"Слава Україні! Ми виграли справу", – написав пан Кіпіані.

Сторона Віктора Медведчук проіґнорувала судове засідання – лідер "ОПЗЖ" не прислав адвоката.

"Адвокат Медведчука Кириленко не прибув на засідання. Бо має якісь справи як депутат Київради від "ОПЗЖ". Колегія суддів вирішила проводити засідання без представника позивача, оскільки він був належно повідомлений про дату суду", – прокоментував Кіпіані.

Як повідомила аґенція "Укрінформ", Київський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про заборону поширення книги "Справа Василя Стуса".

"Апеляційний суд міста Києва скасовує рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року про заборону видання і поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", – оголосив суддя.

Під будівлею суду проходив пікет.

Як писав Z, Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги "Справа Василя Стуса". Надрукований тираж книжки, згідно з рішенням суду, було заборонено до поширення, а автори мали вилучити оспорювані фраґменти з тексту.

Як повідомляло видавництво Vivat, згідно з рішенням судді Дарницького райсуду Заставенко Марини, з книги "Справа Василя Стуса" належало вилучити фрази: “... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук» “...Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання” “... він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...” “...розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса) — призначений державою адвокат Медведчук” “...шістка комуністичної системи Медведчук…” “Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?”.

Після того, як суд "заморозив" книжку, весь наклад "Справи Василя Стуса" розмели. Видавництво видало додатковий тираж книжки ще тоді, коли не завершився час апеляційного оскарження.

Офіс Президента присоромив Віктора Медведчука за спробу заборонити книгу. А Міністерство культури рекомендувало її до прочитання.

У листопаді посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас виступив українською мовою під час засідання Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яке відбулося 21 жовтня. При тім Маасікас цитував Василя Стуса – на тлі резонансу довкола судового рішення щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Книга "Справа Василя Стуса" вийшла друком у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. Згідно з коментарем Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Провини не визнає.