Ненависна Медведчукові книга вийшла з рішенням суду на форзацах.

 

Видавництво Vivat випустило новий наклад книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, опублікувавши на її форзацах рішення Дарницького суду Києва за позовом Віктора Медведчука.

 

Про це повідомила генеральна директорка видавництва Юлія Орлова на своїй сторінці у Facebook.

 

 

“Цей тираж особливий у всіх сенсах, але прийшла пора розповісти про підготовлений нами з Вахтангом Кіпіані сюрприз... На форзацах книги розміщено рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може набути чинності 18.11.20, та передмова укладача книги Вахтанга Кіпіані”, – написала Орлова.

 

Наклад книги у такому вигляді друкується вперше.

 

Нагадаємо, 19 жовтня Дарницький суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва "Vivat" та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання й поширення книги "Справа Василя Стуса".

 

Суд визнав недостовірними шість епізодів із книги і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги.

 

Позосталий тираж книги розібрали за годину після оголошення рішення – видавнициво, відтак, замовило новий наклад.

 

02.11.2020

До теми

Перший день
Богдан Нижанківський
Листопад 1918. Погляд з львівської брами (збірка «Вулиця», 1936 рік)
01.11.20 | | Минуле
Гренландська акула: у віці 245 років має молодий мозок
Мозок тварини, що серед усіх хребетних на планеті живе найдовше, старіє на диво повільно.
01.11.20 | | Наука
10 тисяч російських бойовиків для Каталонії
Росія готова була надати сецесійникам Каталонії грошову й навіть військову підтримку? Принаймні така інформація випливла зі свідчень активістів каталонської відрубності.
30.10.20 | | У світі
Про демократичну підзвітність суддів і не тільки
Михайло САВЧИН
По суті, це є конституційна інфляція. Кризу викликає відсутність розуміння алгоритму дій на майбутнє.
30.10.20 | | Україна
Субстанція – кісєль
Юрій Андрухович
Не навівши лад у найпростішому, себто в тих азах ідентичності, якими є, наприклад, наші прізвища, ми даремно сподіваємося звладати з усім іншим мотлохом існування
30.10.20 | | Дискурси
Відраза й моральність – пов'язані
Моральні дилеми посилюють реакцію на неприємні запахи.
30.10.20 | | Наука
«Фіделіо»: модуси емпатії
©Аделіна Єфіменко
У Лондонській Королівській опері прем'єра опери «Фіделіо» відбулася незадовго до всесвітнього локдауну. Постановку здійснив Тобіас Кратцер, котрого фаховий оперний журнал Opernwelt за результатами опитування п'ятдесяти провідних німецьких музичних критиків оголосив «Режисером Року 2020».
30.10.20 | | Штука
Як маєш в торбі…
Тарас Прохасько
Інколи Господь руйнує твої плани, щоби вони не зруйнували тебе.
29.10.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.