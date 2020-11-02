Ненависна Медведчукові книга вийшла з рішенням суду на форзацах.

Видавництво Vivat випустило новий наклад книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, опублікувавши на її форзацах рішення Дарницького суду Києва за позовом Віктора Медведчука.

Про це повідомила генеральна директорка видавництва Юлія Орлова на своїй сторінці у Facebook.

“Цей тираж особливий у всіх сенсах, але прийшла пора розповісти про підготовлений нами з Вахтангом Кіпіані сюрприз... На форзацах книги розміщено рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може набути чинності 18.11.20, та передмова укладача книги Вахтанга Кіпіані”, – написала Орлова.

Наклад книги у такому вигляді друкується вперше.

Нагадаємо, 19 жовтня Дарницький суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва "Vivat" та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання й поширення книги "Справа Василя Стуса".

Суд визнав недостовірними шість епізодів із книги і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги.

Позосталий тираж книги розібрали за годину після оголошення рішення – видавнициво, відтак, замовило новий наклад.