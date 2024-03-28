Медведчук підкуповує європейських політиків.

Для цього він використовував зареєстровану в Чехії компанії Voice of Europe.

 

 

Чеський уряд розкрив велику мережу з поширення російського впливу в шести європейських країнах – Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщині. Про це повідомив авторитетний німецький тижневик Der Spiegel. Його журналісти-розслідувачі виявили, що ключовою фігурую мережі був український проросійський політик Віктор Медведчук, переданий Києвом Росії у 2022 році в рамках обміну полоненими.

 

У зв’язку з цією діяльністю Медведчука чеський уряд наклав на нього санкції. Також під штрафні обмеження Праги потрапив ексголова молодіжної організації ОПЗЖ і колишній генеральний продюсер телеканалу «112» Артем Марчевський та зареєстрована в Чехії компанії Voice of Europe, яка має в своєму розпорядженні однойменний інформаційний портал.

 

Про рішення уряду Чехії щодо запровадження санкцій оголосив прем'єрміністр Петро Фіала. За його словами, включені до списку санкцій особи «намагалися на користь Кремля здійснювати на території Чехії операції впливу, які потенційно могли б нашкодити безпеці країни та Європейській Унії». Документи про цю операцію, спрямовану передовсім проти України, передала уряду чеська Служба інформації та безпеки.

 

У публікації стверджується, що Voice of Europe через свій сайт новин, відігравала важливу роль як проміжна ланка фінансування кандидатів на вибори до Європарламенту, які виявляли симпатії до Москви. За інформацією Der Spiegel, гроші політики з Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини отримували або особисто під час зустрічі з російськими аґентами в Празі, або переказами у криптовалюті. Йдеться про кількасот тисяч євро. За даними видання, через створену за допомогою спецслужб мережу фінансувалися праві політики, зокрема прокремлівська ксенофобська партія «Альтернативи для Німеччини».

 

«Кампанія з поширення російського впливу була спрямована проти територіальної цілісності, суверенітету та свободи України… Санкції допоможуть безпеці Чехії та захистять демократію напередодні виборів до Європейського парламенту», – йдеться в заяві чеського уряду.

 

На порталі Voice of Europe розміщені численні інтерв'ю з правопопулістськими політиками європейських країн. Серед них Максиміліан Краг (Maximilian Krah) та депутат бундестагу Петр Бистрон (Petr Bystron), який проходить другим номером у списку кандидатів на вибори до Європарламенту від партії «Альтернатива для Німеччини». Краг і Бистрон вже давно вирізняються своїми симпатіями до авторитарних режимів, зокрема білоруського та російського. 2021 року обидва політики зустрічалися з Медведчуком у Києві, коли той перебував під домашнім арештом.

28.03.2024

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