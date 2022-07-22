На Франківщині арештовані активи Медведчука, зокрема «Бескид» на Долинщині.

За ініціативи СБУ арештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з росії. Про це повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Рішенням суду накладено арешт, зокрема, на:

- корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;

- банківські рахунки на 1,3 млн грн;

- дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;

- приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин рф Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання й оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів. Викриття та документування протиправної діяльності здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.