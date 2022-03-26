Померла вдова Василя Стуса Валентина Попелюх.

Відійшла у засвіти вдова Василя Стуса Валентина Попелюх. Їй було 83 роки. "Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої... Велична, могутня Душа тепер розпросторюється над Світом", — повідомила її невістка Тетяна Стус на своїй fb-сторінці.

"Валічка, я щаслива, що ми торкалися життями одна одну. І що провели поруч жаскі дні кінця лютого — початку березня, коли Душа Твоя так ніжно прощалася з цим виміром....

Люблю безмежно. Дякую, Господи, що дав мені шанс встигнути Тобі це сказати, мила моя..." — написала Тетяна Стус.

Фото Музею Василя Стуса у Facebook





Валентина Попелюх народилася 19 червня 1938 року. У 1965 році вийшла заміж за Василя Стуса і наступного року у подружжя народився син Дмитро – письменник, літературознавець, директор Національного музею Тараса Шевченка у Києві.

Валентина Попелюх працювала інженеркою на авіабудівельному заводі Антонова. Після 1991 року, вже у Незалежній Україні, вона разом з сином займалася передачею рукописів свого чоловіка Інститутові літератури ім. Шевченка.

