"Справа Медведчука": Міністру енергетики з уряду Яценюка оголосили підозру.

 

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину, який обіймав зазначену посаду з грудня 2014-го до квітня 2016 року. Йому інкримінують сприяння терористичній групі або терористичній організації.

 

 

Як повідомляє пресслужба Служби безпеки України, чиновник протягом грудня 2014-го – лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

 

"Крім того, міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод із представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн", – зазначають у СБУ.

 

У Державному бюро розслідувань уточнюють, що поставки відбувалися за співучасті колишнього високопосадовця, який наразі є народним депутатом України.

 

"Зловмисники організували схему поставок вугілля з ОРДЛО за безпосереднього сприяння вищих представників влади Російської Федерації", – уточнюють у бюро.

 

Там додають, що одному з учасників, який забезпечував постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, було повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій ще 19 вересня 2021 року.

 

Водночас правоохоронці не називають імен фігурантів, проте джерела аґенції "Інтерфакс-Україна" розповіли, що йдеться про ексміністра енергетики Володимира Демчишина та нардепа Віктора Медведчука.

 

У бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ і терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014–2015 роках, а також позбавили країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

 

Політика міністра спричинила отримання Росією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення підривної діяльності на території Української держави.

 

В Офісі генерального прокурора України пояснюють, що у схемі незаконних поставок вугілля енергогенерувальним підприємствам України були задіяні два вугледобувні підприємства ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля", які перебували під повним контролем незаконних збройних формувань, а одне з них узагалі не працювало.

 

"Задля створення видимості законної підприємницької діяльності наказами колишнього міністра до реєстраційних даних цих підприємств було внесено зміни щодо юридичних адрес у м. Києві, а їхніми керівниками призначено представників "ЛНР" та "ДНР", – інформують в ОГП.

 

Там додали, що після цього ПАТ "Центренерго" за вказівкою ексміністра уклало договори на постачання вугілля з контрольованими бойовиками підприємствами, що стало підставою для перерахування, переведення в готівку та розподілення на користь терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" понад 200 млн грн.

 

"Наразі ексміністр переховується від українського правосуддя за кордоном. Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.1 ст.278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць його проживання", – уточнюють у ДБР.

 

8 жовтня нардепу Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014-го – на початку 2015 року.

 

У рамках нової підозри прокуратура просила суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це рішення оскаржено в апеляційній інстанції.

 

12.11.2021

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