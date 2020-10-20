Міністр культури рекомендує до прочитання книгу "Справа Василя Стуса".

 

Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендує до прочитання книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Мінкуль задекларував бажання придбати частину накладу для національних бібліотек.

 

 

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook. При тім Ткаченко нагадав, що Віктор Медведчук – автор позову проти книги Кіпіані – вже не вперше припускається цензорного ексцесу: на початку 2000-х заступник голови Адміністрації Президента Медведчук курував політикою темників (сам Ткаченко в ті роки був гендиректором "Нового каналу" і неформально очолював "холдинг Пінчука").

 

"Творець "темників" вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензора й на допомогу йому прийшов український суд. Хоч би якими емоційними були вислови автора, але тепер про роль кума Путіна у справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть у рази більше людей. Так само, як його спроба заборонити роботу журналістів підштовхнула до Помаранчевої революції", – написав Ткаченко.

 

Міністр рекомендував "Справу Василя Стуса" до прочитання. "І поки справа буде в апеляції – особисто закуплю частину накладу для національних бібліотек", – пообіцяв він.

 

У понеділок Дарницький суд Києва заборонив подальше розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані, виданої видавництвом Vivat, а також змусив авторів вилучити з твору шість образливих для Віктора Медведчука епізодів.

 

За годину після оголошення рішення суду весь нерозпроданий тираж книги викупили. Через ажіотаж Vivat друкує новий наклад "Справи Василя Стуса".

 

Рішення суду не набуло чинності, допоки не вичерпався термін апеляційного оскарження.

 

Офіс Президента, коментуючи рішення суду, наголосив: "Цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах".

 

В ОП заявили, що "наукові дослідження історії, опрацювання матеріалів історії нашого народу, зокрема за допомогою інструментів публіцистики, не можуть обмежуватися через емоції окремих учасників подій минулого".

 

20.10.2020

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