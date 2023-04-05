На Львівщині арештували ще дві земельні ділянки дружини Медведчука.

Прокурори Стрийської окружної прокуратури забезпечили арешт двох земельних ділянок вартістю 17,5 млн грн. Вони належать фірмі, кінцевим бенефіціаром якої є Оксана Марченко – дружина одіозного лідера забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука.

"Ці ділянки знаходяться в одному із престижних туристичних районів Львівської області. На одній із них вже було розпочато будівництво готельного комплексу", – йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

У межах кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України) до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного із районних відділів земельних ресурсів Львівської області. Як встановили слідчі Стрийського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, чиновник видав завідомо неправдиві офіційні документи (державні акти на право власності), що призвело до незаконного вибуття із земель державної власності чотирьох земельних ділянок та незаконної передачі в оренду ще однієї земельної ділянки, розташованих на території колишнього Сколівського району. Внаслідок незаконної діяльності посадовця державі було завдано збитків на суму близько 17,5 мільйона гривень.

У документах були змінені цільові призначення ділянок. Землі сільськогосподарського призначення та рекреаційного призначення стали землями "для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд" та "для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови".

Деякі з цих ділянок фактично були розташовані за межами населеного пункту, а за "новими документами" увійшли в межі одного з сіл теперішньої Славської ОТГ, яке користується великою популярністю у шанувальників гірськолижного спорту. Журналісти "Еспресо.Захід" повідомляють, що йдеться про село Волосянку та готель-довгобуд ТОВ "Синдикат".

Нагадаємо, що минулого року за клопотанням прокурорів уже було накладено арешт на три земельні ділянки.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №3 Стрийського РУП ГУ Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Стрийського РВ УСБ України у Львівській області.