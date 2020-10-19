Офіс Президента присоромив Медведчука за позов проти Кіпіані.

 

Офіс Президента у своєму коментарі щодо рішення Дарницького суду про книгу "Справа Василя Стуса" за позовом Віктора Медведчука наголосив, що цензура в Україні неприпустима.

 

Коментар Банкової з'явився на інтернет-сторінці ОП у понеділок увечері під заголовком "Щодо резонансного «літературного» рішення суду".

 

 

Адміністрація Зеленського висловила подив деякими формулюваннями рішення Феміди. Водночас додавши, що такою оцінкою не ставить під сумнів незалежність самої суддівської гілки влади.

 

Зокрема, ОП дивується зі статусу Віктора Медведчука в цій справі – як героя твору, а не персонажа реальної історії. 

 

"Оскільки ця книга є опрацюванням реальної репресивної кримінальної справи проти Василя Стуса, яка була порушена в СРСР та за якою він був засуджений, вважаємо дивним визначення позивача Медведчука В. В. як «персонажа (дійової особи) твору». Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук В. В. є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто «персонажем твору». Поведінка учасника проаналізована виключно на підставі документально зафіксованих фактів, які не є продуктом літературної творчості авторів і літературною вигадкою", – зазначили в ОП.

 

Офіс Президента відтак наголошує: "Цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах".

 

"Наукові дослідження історії, опрацювання матеріалів історії нашого народу, зокрема за допомогою інструментів публіцистики, не можуть обмежуватися через емоції окремих учасників подій минулого. Незалежно від сьогоднішнього статусу та політичної позиції цих учасників. Закликаємо всіх громадян мати сміливість чесно дивитися на події минулого нашого народу та дії або бездіяльність окремих осіб", – заявили в ОП.

 

У понеділок Дарницький суд Києва заборонив подальше розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані, виданої видавництвом Vivat, а також змусив авторів вилучити з твору шість образливих для Віктора Медведчука епізодів.

 

За годину після оголошення рішення суду весь нерозпроданий тираж книги викупили.

 

Через ажіотаж Vivat друкує новий наклад "Справи Василя Стуса".

 

Рішення суду не вступило в силоу, допоки не вичерпався термін апеляційного оскарження.

 

19.10.2020

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