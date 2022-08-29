Сколівський суд арештував майно дружини Медведчука.

Сколівський районний суд задовольнив позов СБУ щодо арешту майна, кінцевим бенефіціаром якого виявилася дружина Медведчука Оксана Марченко. Йдеться про три земельні ділянки, розташовані у Стрийському районі, вартістю понад 2 мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

 

 

Так, за попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у «Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності».

 

Згодом підприємці, з метою заволодіти активами «на законних підставах», внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії.

 

На отриманій у такий спосіб землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини, зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури.

 

Зазначається, що у ході слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО.

 

Наразі Сколівський районний суд задовільнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна. Триває процедура передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

29.08.2022

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