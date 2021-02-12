У Калуші планують біогазовий завод для виробництва електроенергії.

Німецько-українське підприємство «Браун Індастріал Технолоджі» презентувало інвестиційну пропозицію будівництва біогазового заводу в Калуші. Громаді запропонували створити спільне підприємство для будівництва і експлуатації біогазової електростанції, яка працює на відходах, що біологічно розкладаються, повідомила пресслужба Калуської міськради.

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Пропозицію будівництва заводу для Калуської громади представ заступник директора компанії з проєктного розвитку Анатолій Скряга. За його словами, німецька компанія-інвестор BIT Braun Industrial Technology GmbH, яка реалізувала понад 350 проєктів у сфері енергетики по всьому світу, готова побудувати в Калуші біогазовий завод з переробки відходів. Це покращить екологічну ситуацію в місті та дасть змогу продавати надлишкову електроенергію, вироблену з відходів, за «зеленим тарифом».

Запропонована технологія дозволяє переробляти низку видів відходів громади: побутові відходи, мул побутових стічних вод міських очисних споруд, садові та паркові відходи, відходи рослинництва та тваринництва, а також відходи місцевої промисловості та торговельних мереж.

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На першому етапі біологічні відходи відсортовуватимуть від металу, скла, пластику, які відправлятимуть на вторсировину або полігон у пресованому вигляді. Після дезінфекції біологічні відходи ферментуватимуть упродовж 28-32 днів з утворенням біогазу, який можна використовувати для виробництва теплової й електричної енергії. Також утворюється залишок – концентроване органічне добриво, яке можна використовувати в сільському господарстві.

Для калуської громади запропонували завод, розрахований на 50-100 тис. населення. Тут можна буде переробити 70-100 тонн відходів на добу й отримати до 30 тонн біовідходів. Виробництво електроенергії очікують на рівні 1,5 МВт на годину, завод забезпечуватиме себе теплом і електроенергією, а в мережу міг би реалізувати 1,35 МВт на годину.

Фото https://vikna.if.ua

За словами Анатолія Скряги, вартість будівництва такого заводу – близько 180 мільйонів гривень. Інвестор пропонує створити спільне з громадою підприємство і профінансувати 70% вартості будівництва заводу, 30% має внести громада. Це велика сума, тому громада може на початковому етапі вкласти 5% – 9 мільйонів гривень, а на решту 25%, тобто 45 мільйонів гривень, надати місцеву гарантію.

Представники інвестора наполягали на потенційній прибутковості проєкту. За їхніми словами, громада, окрім вирішення проблеми сміття, отримуватиме до бюджету надходження від оренди земелньої ділянки площею понад 1 га, податок з доходів фізичних осіб зі створених 48 робочих місць, податко на прибуток, екологічний податок. А також – свою частку від прибутку підприємства в розмірі 30%. Розрахунковий річний прибуток проєкту – 1,89 мільйона євро, з них 566 тисяч євро – річний прибуток громади. Таким чином, окупність проєкту становитиме 4 роки. Основним джерелом доходу є продаж електричної енергії, тож якщо «зелений тариф» буде зменшено або й скасовано, термін окупності буде довшим.

Міський голова Калуша Андрій Найда зазначив, що пропозиція є цікавою, її винесуть на обговорення Калуської міської ради. Якщо депутати підтримають ідею, то розпочнеться підготовча робота. Наразі він дав доручення структурним підрозділам міської ради підготувати пропозиції щодо вільних земельних ділянок, які відповідають інфраструктурним запитам потенційного інвестора.

Нагадаємо, у Коломиї компанія «Підзембудкомунікації» пропонує збудувати сміттєпереробний комплекс.

Зазначимо, на Львівщині започаткували проєкти з виробництва електроенергії з мулу очисних споруд. Зокрема, відповідну біогазову станцію збудують на очисних спорудах «Львівводоканалу», ще дві станції можуть у подальшому збудувати на очисних спорудах інших великих міст Львівщини.