У Коломиї планують збудувати сміттєпереробний комплекс.

Компанія «Підзембудкомунікації» ще понад десять років тому взяла у довготермінову оренду в міської влади Коломиї земельну ділянку 11,6 га для будівництва сміттєпереробного комплексу. На початку грудня інвестор заявив про намір реалізувати проєкт – повідомили у Коломийській міській раді.

Фото https://map.land.gov.ua

«Земельна ділянка перебуває у розпорядженні ТзОВ "Підзембудкомунікації" вже більше десяти років. Нещодавно до нас приїжджав їхній представник і повідомив, що вони хочуть почати реалізацію проєкту з поводження з ТПВ. Поки що це на початковій підготовчій стадії. Розпочата інвентаризація згадуваної ділянки, компанія готується замовити оцінку впливу на навколишнє середовище», – повідомив у коментарі Z міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Фото https://dzerkalo.media

За його словами, інвестори переконують, що першочергово йдеться про будівництво сміттєсортувальної лінії. Водночас компанія планує розмістити завод із переробки ТПВ на території Івано-Франківської області. Чи буде це у Коломиї – покажуть розрахунки.

Богдан Станіславський додав, що «Підзембудкомунікації» вже розпочали розробку необхідної проєктно-кошторисної документації, винести її на розгляд коломийської громади обіцяють до літа 2021 року.

Намір будувати сміттєпереробний комплекс уповноважений представник «Підзембудкомунікації» Юрій Торін задекларував у коментарі «Суспільному».

«Наша компанія дійсно має намір побудувати сучасний комплекс з приймання, переробки, складування, утилізації, сортування та захоронення твердих побутових відходів у місті Коломия. Ми виступаємо у будівництві як фірма-інвестор. За рік плануємо переробляти 130 тисяч тонн твердих побутових відходів», – заявив він.

За словами Юрія Торіна, компанія вже має 16 діючих об’єктів в Україні.

«Якщо ми говоримо в контексті сміттєзвалищ, то в компанії знаходиться потужне сміттєзвалище в Одесі, Тернополі. Це і Харківська, і Львівська, і Івано-Франківська область, і Кременчук, – прокоментував він. – Якщо розглядати статистику, то 7% території України займають тверді побутові відходи, і рано чи пізно цю проблему потрібно вирішити. В Коломиї є теж ця проблема. Основний фактор, чому ми заходимо в цей край, – маємо земельну ділянку, яка знаходиться в нашій оренді».

Фото https://kolrada.gov.ua

Процедура оцінки впливу на середовище тих чи інших промислових проєктів починається із «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля». Таке повідомлення компанії «Підзембудкомунікації» Коломийська міська рада оприлюднила на своєму сайті 3 грудня.

Компанія повідомила, що її плановою діяльністю буде: створення сучасного комплексу сортування, переробки й утилізації твердих побутових відходів та деяких промислових відходів екологічно безпечним методом. Потужність сміттєпереробного комплексу по вул. Шарлая передбачена до 130 тис. тонн ТПВ в рік. Комплекс функціонуватиме на території міського полігону ТПВ міста й отримуватиме 100% всіх ТПВ, які поступатимуть із Коломиї та району в радіусі 40–60 км, в тому числі від підприємств аграрної промисловості.

Проте компанія розглядає й альтернативи, серед яких – запровадження роздільного збору ТПВ, а також влаштування на території коломийського сміттєзвалища сміттєспалювального заводу.

До 23 грудня мешканці Коломийської ОТГ мають можливість подати свої зауваження та пропозиції до анонсованої планованої діяльності компанії «Підзембудкомунікації», обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надсилати їх необхідно у Департамент екологічної оцінки та контролю Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

На час укладення договору оренди землі з Коломийською міськрадою власниками компанії «Підзембудкомунікації» були кияни Євген Доценко (24%) та Олександр Куценко (96%). Новими власниками компанії є: Михайло Кучірка (38%), Петро Багрій (38%) та Євген Доценко (24%).