У Домбровському кар’єрі біля Калуша піднялася вода.

У Домбровському кар’єрі поблизу Калуша, що на Івано-Франківщині, піднявся рівень води. Та наразі ризиків для довкілля й мешканців немає. Про це повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.
"Можемо стверджувати, що наразі загрози для довкілля, життя і здоров'я наших жителів немає. Також продивилися, чи немає поривів у кар'єр зі сторони річки Сівка. Благо, не виявили", – заявив Найда.
Як відомо, щомісяця працівники управління з надзвичайних ситуацій перевіряють рівень наповнюваності води у кар'єрі. Також цьогоріч продовжать моніторити засоленість ґрунтів та просідання землі. На це з бюджету передбачили 300 тисяч гривень та очікують приблизно до 1,5 мільйона гривень з держбюджету.
Найда наголошує, що найкраще вирішення для запобігання ймовірній надзвичайній ситуації на кар’єрі – відновлення виробництва калійних добрив.
26.03.2024
"Минулого року запаси цих добрив були внесені в перелік стратегічних запасів держави. У 2024 році відбудеться аукціон на право видобутку цих надр. Відповідно, з'явиться потенційний інвестор. Така діяльність дозволить мінімізувати або ж взагалі ліквідувати загрозу екологічного характеру", – додав голова громади.