У Домбровському кар’єрі біля Калуша піднялася вода.

У Домбровському кар’єрі поблизу Калуша, що на Івано-Франківщині, піднявся рівень води. Та наразі ризиків для довкілля й мешканців немає. Про це повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.

"Можемо стверджувати, що наразі загрози для довкілля, життя і здоров'я наших жителів немає. Також продивилися, чи немає поривів у кар'єр зі сторони річки Сівка. Благо, не виявили", – заявив Найда.

Як відомо, щомісяця працівники управління з надзвичайних ситуацій перевіряють рівень наповнюваності води у кар'єрі. Також цьогоріч продовжать моніторити засоленість ґрунтів та просідання землі. На це з бюджету передбачили 300 тисяч гривень та очікують приблизно до 1,5 мільйона гривень з держбюджету.

Найда наголошує, що найкраще вирішення для запобігання ймовірній надзвичайній ситуації на кар’єрі – відновлення виробництва калійних добрив.