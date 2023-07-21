У Калуші створюють комунальний індустріальний парк "Галіція".

Калуський індустріальний парк "Галіція" буде вже 65-ий загалом по Україні. Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

"Питання створення та функціонування індустріальних парків на тилових територіях під час війни є одним з найважливіших питань. Це можливість для розвитку підприємств, в тому числі і для переміщених з місць бойових дій та забезпечення громадян новими робочими місцями", – додає Андрій Найда.

Площа парку буде 20 га. Планується парк під виробництво скла, гіпсу, бетону та інших будматеріалів.

Зараз у Калуші очікують на розпорядження Уряду щодо включення об'єкту до реєстру. "За прогнозами це буде додаткових 500 робочих місць", – йдеться у повідомленні мера.