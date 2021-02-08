Очисні споруди міст Львівщини оцінять на можливість виробництва біогазу.

На Львівщині обстежили очисні споруди на підприємствах водопровідно-каналізаційних господарств десяти міст, щоб визначити їхній потенціал для виробництва біогазу з органічних відходів. Обстеження здійснили фахівці компанії AFRY Ukraine спільно з представниками департаменту екології та природних ресурсів і департаменту ПЕК та енергозбереження Львівської ОДА.

Фото https://loda.gov.ua

Фахівці ознайомилися зі станом очисних споруд у Новояворівську, Мостиськах, Новому Роздолі, Жидачеві, Стрию, Дрогобичі, Червонограді, Сокалі, Бродах та Золочеві в межах проєкту міжнародної технічної допомоги, який фінансує цільовий фонд «Фінляндія Україна».

За даними ЛОДА, середньорічний технічний потенціал стоків найбільших міст області сягає орієнтовно 2 тис. тонн умовного палива.

Фото https://loda.gov.ua

На основі отриманих даних компанія AFRY Management Consulting Oy розробить техніко-економічні обґрунтування для будівництва установок з виробництва біогазу на Львівщині. Серед оглянутих підприємств для цього оберуть два об’єкти.

Фото https://loda.gov.ua

«Найбільше шансів щодо встановлення такої біогазової установки, а вона вартісна і має бути рентабельною, мають Червоноград і Дрогобич, там очисні споруди у доброму стані і є накопичені великі обсяги мулу, необхідного для виробництва біогазу», – прокоментувала «Збручу» заступниця представниками департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Оксана Війтик.

Нагадаємо, керівництво «Львівводоканалу» 4 грудня 2020 року підписало угоду на будівництво біогазової станції для виробництва електричної і теплової енергії на його очисних спорудах. Підприємство уклало угоду на 31,5 мільйона євро із словенсько-норвезьким консорціумом RIKO-CAMBI, який буде виконувати роботи. Проєкт фінансують кілька європейських організацій спільно з міською радою.

Проєкт передбачає збір осаду стічних вод, процес збродження – виділення біогазу у метантенках. Газ з метантенків після очищення використовуватимуть в газогенераторах (когенераційних установках), що будуть виробляти електроенергію в обсязі ~20 тис. МВт/рік та тепло. Електроенергію, головним чином, будуть використовувати для роботи обладнання очисних споруд, а тепло – для підігріву суміші мулу та осаду в метантенках, опалення в холодний період року і цілорічного гарячого водопостачання будівель на території очисних споруд.