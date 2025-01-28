Ізоляторний завод, який належав росіянам, передали в управління "Укренерго".

 

Львівський ізоляторний завод, який раніше належав росіянам, передали в управління "Укренерго". Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів. 

 

Згідно з повідомленням, підписання актів приймання-передачі відбулося на території підприємства в рамках робочої поїздки до західного регіону України представників центрального апарату АРМА на чолі з заступником її керівника Станіславом Петровим.

 

"Львівський ізоляторний завод є унікальним підприємством – єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, критично важливих для функціонування енергетичної інфраструктури. Особливо це актуально в умовах війни, коли продукція заводу використовується для відновлення пошкоджених енергомереж", – йдеться у повідомленні. 

 

 

ТзОВ "Львiвська iзоляторна компанiя" створене у 2002 роцi на базi Львiвського iзоляторного заводу, який заснований 1965 року та досі продовжує працювати. Це один із найбільших у Європі виробників скляних ізоляторів. Їх використовують на високовольтних лініях електропередач у 35 країнах світу. Діяльність заводу має виключну специфіку та виняткову важливість, адже підприємство є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, які використовуються на лініях електромереж з напругою у діапазоні 0,4-1150 кВ для ізоляції та кріплення проводів ЛЕП, електрифікації залізниці, розподільчих пристроїв електростанцій і підстанцій тощо.

 

ТОВ "Львівська ізоляторна компанія" заарештоване Галицьким районним судом Львова з серпня 2022 року.

 

У судовому реєстрі повідомляється, що аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЛІК", проведений під час досудового розслідування, виявив тісний зв'язок його кінцевих бенефіціарів з Російською Федерацією, а також системний експорт скляних ізоляторів через пов'язану особу з ухиленням від сплати податків в Україні.

 

Формально власником ЛІК є естонська GIG Holdings OU. Але львівське управління СБУ встановило, що процесами на заводі фактично керує російська "Глобал Інсулейтор Груп". Вона входить до складу російської групи компаній ООО "ЮНАКО – Інвест", що, з-поміж іншого, виконує підряди для міністерства оборони Росії. 

 

28.01.2025

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