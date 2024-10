Україна і Росія домовляються про припинення ударів по енергооб'єктах.

Посередником на перемовинах виступає Катар.

Росія й Україна проводять консультації щодо припинення взаємних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє газета Financial Times в статті під назвою «Україна і Росія ведуть переговори про припинення ударів по енергостанціях» (Ukraine and Russia in talks about halting strikes on energy plants). Видання покликається на джерела, знайомі зі ситуацією, серед яких «високопоставлені українські чиновники». Посередником у діалозі виступає Катар.

Газета уточнює, покликаючись на слова поінформованого дипломата, що на даному етапі йдеться про «попередні перемовини, про можливий перезапуск чогось». «Київ прагнув відновити переговори за посередництва Катару, які розпочалися в серпні й були близькими до угоди, але були зірвані вторгненням України в Курську область. Угода ознаменувала б собою найзначнішу деескалацію війни з того часу, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну», – пише Financial Times.

Співрозмовники FT припустили, що Москва навряд чи піде на таку угоду, доки у Курській області РФ продовжують перебувати військовослужбовці Збройних Сил України. Водночас він зауважив, що за минулі тижні Москва і Київ вже скоротили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в рамках домовленості, досягнутої їхніми розвідувальними службами.

Катар почав виступати посередником у цих переговорах у червні після того, як з ініціативи Президента України Володимира Зеленського пройшов Саміт миру в Швейцарії, на який Росія не була запрошена.