У Тернополі частково відновлюють вуличне освітлення.

Сьогодні, 26 жовтня, в Тернополі частково відновлюють вуличне освітлення. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

 

Від сьогодні у місті Тернопіль відновлять 50% вуличного освітлення для безпеки жителів. Воно буде ввімкнено до 21.00.

 

Також мер Тернополя закликає всіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними у темну пору доби.

 

"В умовах поганої видимості просимо водіїв дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, а пішоходів переходити проїзну частину лише на пішохідних переходах та переконатись, що поруч немає автомобіля, адже у темну пору доби водії можуть вас не помітити. Обов’язково майте на верхньому одязі світловідбивні елементи, присвічуйте ліхтариками, або телефоном. Проведіть бесіду з дітьми та подбайте про їхню безпеку", - закликав Сергій Надал.

26.10.2022

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