У Тернополі частково відновлюють вуличне освітлення.

Сьогодні, 26 жовтня, в Тернополі частково відновлюють вуличне освітлення. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Від сьогодні у місті Тернопіль відновлять 50% вуличного освітлення для безпеки жителів. Воно буде ввімкнено до 21.00.

Також мер Тернополя закликає всіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними у темну пору доби.