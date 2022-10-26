У Тернополі частково відновлюють вуличне освітлення.

Сьогодні, 26 жовтня, в Тернополі частково відновлюють вуличне освітлення. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Від сьогодні у місті Тернопіль відновлять 50% вуличного освітлення для безпеки жителів. Воно буде ввімкнено до 21.00.
Також мер Тернополя закликає всіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними у темну пору доби.
26.10.2022
"В умовах поганої видимості просимо водіїв дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, а пішоходів переходити проїзну частину лише на пішохідних переходах та переконатись, що поруч немає автомобіля, адже у темну пору доби водії можуть вас не помітити. Обов’язково майте на верхньому одязі світловідбивні елементи, присвічуйте ліхтариками, або телефоном. Проведіть бесіду з дітьми та подбайте про їхню безпеку", - закликав Сергій Надал.