Американські вчені здійснили прорив у термоядерній енергетиці.

У США вперше провели термоядерну реакцію із позитивним виходом енергії

 

 

Американські вчені репрезентували у вівторок, 13 грудня, результати своїх досліджень, які можна вважати великим  проривом у галузі термоядерної енергії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Вченим Ліверморської національної лабораторії США вперше вдалося провести керовану термоядерну реакцію з позитивним виходом енергії. Це важливий крок на шляху до керованого термоядерного синтезу, який у майбутньому може стати для людства основою дешевої та екологічно чистої енергетики.

 

Про результати експерименту розповіли у прямому етері на сайті Міністерства енергетики США, якому належить лабораторія. У трансляції виступили американська міністерка енергетики Дженніфер Ґренголм (Jennifer M. Granholm) та її заступник з ядерної безпеки Джілл Грубі (Jill Hruby).

 

Науковці всього світу працюють над пристроями для термоядерного синтезу ще з початку 1950-х років. У класичних ядерних реакторах для отримання енергії використовується реакція розпаду, в ході якої з важких атомних ядер виходять легші елементи. У термоядерних установках має, навпаки, відбуватися синтез важчих атомних ядер із легших. Така реакція схожа на те, що відбувається всередині зірок і в перспективі повинна дозволяти отримувати практично необмежену енергію. Однак для її протікання необхідно розігрівати матеріали до мільйонів градусів і знайти спосіб протягом тривалого часу утримувати їх у такому стані.

 

На це потрібно витрачати неймовірну кількість енергії, через що експериментальні термоядерні пристрої енергії споживають більше, ніж її виробляють. Науковцям у Ліверморі вперше під час термоядерного синтезу з використанням лазерів вдалося генерувати більше енергії, ніж витратити.

 

За словами експертів, поки що до моменту, коли такі реактори справді зможуть виробляти електроенергію для споживачів, ще дуже далеко. Утім у Ліверморі вдалося довести, що мета в принципі досяжна на практиці.

14.12.2022

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