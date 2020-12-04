На очисних спорудах «Львівводоканалу» збудують біогазову станцію з виробництва енергії.

 

ЛМКП «Львівводоканал» сьогодні, 4 грудня, підписало угоду на будівництво біогазової станції для виробництва електричної і теплової енергії на його очисних спорудах. Підприємство уклало угоду на 31,5 мільйона євро із словенсько-норвезьким консорціумом RIKO-CAMBI, який буде виконувати роботи. Проєкт фінансують кілька європейських організацій спільно з міською радою.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

«Львів першим в Україні показує приклад впровадження інноваційних рішень з енергоефективності з високими екологічними перевагами. Ми завершили міжнародну процедуру відбору підрядника для проєкту виробництва біогазу із комунальних стічних вод», – повідомила пресслужба підприємства.

 

За словами директора «Львівводоканалу» Дмитра Ваньковича, цей проєкт є першим кроком у комплексному оновленні очисних споруд і засвідчує готовність Львова наблизитися до європейських стандартів очищення стічної води.

 

Проєкт передбачає збір осаду стічних вод, процес збродження — виділення біогазу у метантенках. Газ з метантенків після очищення використовуватимуть в газогенераторах (когенераційних установках), що будуть виробляти електроенергію в обсязі ~20 тис. МВт/рік та тепло. Електроенергію, головним чином, будуть використовувати для роботи обладнання очисних споруд, а тепло – для підігріву суміші мулу та осаду в метантенках, опалення в холодний період року і цілорічного гарячого водопостачання будівель на території очисних споруд.

 

Фото http://tvoemisto.tv

 

Контракт, підписаний із консорціумом RIKO-CAMBI, розрахований до червня 2023 року. До вересня 2021 року мають розробити проєктно-кошторисну документацію, до червня 2022 року – провести будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Введення в експлуатацію біогазової станці заплановане на червень 2023 року.

 

Проєкт співфінансують: ЄБРР – 15 мільйонів євро, НЕФКО – 5 мільйонів євро, Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля E5P – 7,5 мільйона євро грантових коштів та Львівська міська рада – 4 мільйони євро.

 

Фото http://tvoemisto.tv

 

Зазначимо, словенська компанія «Riko d.o.o.» має позитивну міжнародну репутацію у сфері розробки, проєктування важливих комплексних рішень та будівництва екологічних інфраструктурних проєктів в енергетиці, охороні довкілля та логістиці.

 

Норвезька компанія Cambi є світовим лідером з виробництва інноваційних установок теплового гідролізу, вдосконалених технологічних рішень для отримання біогазу з осаду стічних вод та поводження з органічними відходами.

04.12.2020

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