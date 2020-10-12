Порошенка виписали з лікарні – його стан поліпшився.

 

Лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого Президента України Петра Порошенка, котрого раніше госпіталізували із пневмонією, спричиненою SARS-CoV-2, виписали з лікарні.

 

Про це поінформувала пресова служба Порошенка.

 

 

"Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився", – йдеться у нотатці на офіційній Facebook-сторінці політика.

 

29 вересня Порошенко повідомив про те, що отримав позитивний тест на COVID-19, і оголосив перерву в виборчому турі перед місцевими виборами.

 

За декілька днів Порошенка госпіталізували з двосторонньою пневмонією.

 

"Його стан гірший. У нього двостороннє запалення легень. Він перебуває у лікарні. У нього зараз погіршився стан крові. Вона дуже густа. Навіть лікарі не можуть взяти і зробити аналіз, щоби промоніторити, як він почувається, і перевірити, як протікає хвороба", – розповідала дружина політика Марина Порошенко.

 

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