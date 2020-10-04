Порошенка госпіталізували із двостонньою пневмонією.

Лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, в котрого на тижні виявили COVID-19, госпіталізували із двосторонньою пневмонією.

Про це повідомила дружина п'ятого президента.

"Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Попри те, шо мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", – зазначила Марина Порошенко.

Вона повідомила, що з коронавірусною хворобою бореться і донька Порошенків.

Марина Порошенко заявила, що становище в лікарнях Києва – "вкрай погане". За пів року з початку пандемії влада жодних висновків не зробила. "Маємо результат: лікарі вже на межі виснаження, хоч роблять все можливе. В лікарнях не вистачає ліжок для хворих на короновірус, кисневих концентраторів, реанімаційного обладнання", – констатувала вона.

Зі слів дружини експрезидента, українці можуть розраховувати лише на себе. "Ще раз прошу кожного: користуйтесь масками, обробляйте руки і дотримуйтесь соціальної дистанції", – звернулася вона.