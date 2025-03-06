Представники Трампа таємно зустрічаються з політичними опонентами Зеленського.

Стало, зокрема, відомо про перемовини з Тимошенко та зі соратниками Порошенка.

Чотири людини з близького оточення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа провели у Києві таємні перемовини з деякими головними політичними опонентами президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання Politico з покликом на експерта з питань зовнішньої політики США від Республіканської партії та трьох українських депутатів.

За словами джерел видання, високопосадовці Трампа провели переговори з опозиціонеркою Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». На зустрічах обговорювалося, чи можливо в Україні швидко провести президентські вибори, які відкладені у зв'язку з воєнним станом. «Ключем до всіх планів, які обговорюються неофіційними каналами, є проведення в Україні президентських виборів після того, як буде досягнуто угоди про тимчасове припинення вогню, але до того, як почнуться повномасштабні мирні переговори», – стверджує видання.

Politico нагадує, що офіційна позиція адміністрації США полягає у тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Цього тижня міністр торгівлі США Говард Латник (Howard Lutnick) заявив, що про втручання не йдеться, а все, чого хоче Трамп, – це «знайти партнера для досягнення миру». «Але поведінка Трампа та його чиновників свідчить про протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той “диктатор без виборів”, а директор Національної розвідки Тулсі Габбард (Tulsi Gabbard) неправдиво звинуватила Київ у скасуванні виборів», – пише Politico.

Газета зазначає – помічники Трампа впевнені, що Зеленський «втратить усі голоси через втому від конфлікту та громадське розчарування з приводу корупції». Насправді ж його рейтинг в опитуваннях громадської думки хоч і знижувався протягом останніх років, проте стрімко зріс після скандалу в Овальному кабінеті минулого тижня. У будь-якому разі Зеленський все ще значно популярніший за Тимошенко та Порошенка.

«І Тимошенко, і Порошенко публічно виступили проти проведення виборів до закінчення бойових дій, як і мер Києва Віталій Кличко. Тим не менш, представники Порошенка і Юлія – всі вони спілкуються з Trump World, позиціонуючи себе як людей, з якими легше працювати. І людей, які погодяться на багато з того, на що Зеленський не погоджується», – сказав виданню Politico провідний республіканський експерт зі зовнішньої політики, попросивши не називати його ім’я, щоб він міг говорити вільно.