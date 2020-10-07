Стан Петра Порошенка погіршився.

 

Cтан лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, котрого госпіталізували із двосторонньою пневмонією, спричиненою коронавірусною хворобою, погіршився.

 

Про це повідомила колишня перша леді Марина Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій.

 

 

"Його стан гірший. У нього двостороннє запалення легень. Він перебуває у лікарні. У нього зараз погіршився стан крові. Вона дуже густа. Навіть лікарі не можуть взяти і зробити аналіз, щоби промоніторити, як він почувається, і перевірити, як протікає хвороба", – розповіла дружина політика.

 

Зі слів Марини Порошенко, донька Євгенія набагато легше долає COVID-19, аніж батько. А спалахи підвищеної температури легко збиває жарознижувальними засобами.

 

07.10.2020

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