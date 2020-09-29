У Петра Порошенка діагностували COVID-19.

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко занедужав коронавірусною хворобою.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома", – написав Порошенко.

П'ятий Президент сподівається на швидке одужання. І закликав українців берегти здоров'я.

У вівторок також стало відомо, що коронавірусну хворобу діагностували в голови партії "Голос" Кіри Рудик.

Важку форму COVID-19 поборола лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.