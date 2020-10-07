Шкарлет подав до суду на викривачів плагіату.

Виконувач обов'язків міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва на Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти, котре підтвердило плагіат у його наукових роботах.

Про це повідомила пресова служба Міністерства освіти.

"Рішення комітету не відповідає дійсності. Зрозуміло, що будь-яка державна установа в Україні повинна діяти виключно у межах своїх повноважень, не перетворюючись на інструмент маніпуляцій в інтересах третіх осіб", – прокоментував Шкарлет.

В.о. міністра вимагає визнати дії НАЗЯВО протиправними.

"Відсутність порушень академічної доброчесності підтверджена висновками Національного університету «Чернігівська політехніка» та Науково-дослідного Інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Ці висновки оприлюднені", – заявив Шкарлет.

Освітній фаворит Володимира Зеленського вважає, що робота викривачів підриває довіру до цілого відомства.

"Загалом і я, і освітня спільнота чудово усвідомлюємо, в епіцентрі якої інформаційної війни ми сьогодні опинилися, хто за нею стоїть та яку мету переслідує. І хоч методи їх роботи цинічні, зусилля все одно марні. Дискредитувати освітнє відомство держави шляхом тиску на мене не дозволю. Для цього і як посадова особа, і як людина вживатиму виключно юридично-правових заходів у межах чинного законодавства", – обурився Шкарлет.

Нагадаємо, на початку вересня Етичний комітет Національної аґенції з питань забезпечення якості освіти визнав, що у трьох наукових роботах виконувача обов'язків міністра освіти та науки Сергія Шкарлета направду є плагіат, як і висновували раніше окремі дослідники.

Найцікавіше, що автором звернення до НАЗЯВО був секретаріат Кабінет Міністрів України. Влітку, реаґуючи на закиди народних депутатів, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив: "Ми проводимо відповідне розслідування. І про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося, – і Шкарлет особисто ініціював ці речі, – ми дочекаємося результатів, представимо і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему".

Окрім того, звернення про плагіат надійшли від народної депутатки Інни Совсун, ГО "Трон" в особі Світлани Вовк (спільнота "Дисергейт"), Фундації регіональних ініціатив.

Як писав Z, Сергія Шкарлета багаторазово ловили на запозиченні чужих текстів. Зокрема, дослідники виявили плагіат у докторській роботі в.о. міністра, після чого запропонували встановити державну нагороду – орден Шкарлета, який присуджувати найкращим плагіаторам року.

Ще до призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра проти нього пролунали звинувачення у науковій недоброчесності. Спершу Кабінет Міністрів вносив подання про призначення Шкарлета міністром, однак через нестачу голосів "пропхав" його лише з приставкою "в.о.". При тім Президент Зеленський зізнався, що ректор із Чернігова – то його персональний вибір.

Проти призначення Шкарлета, зокрема, виступив Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, наголосивши на тому, що міністром не може бути "токсична особа" з сумнівною доброчесністю та не спростованими звинуваченнями в плагіаті. А під стінами парламенту відбулася масова акція протесту, після котрої до одного з організаторів – Антона Сененка – прийшов на співбесіду співробітник Служби безпеки України.