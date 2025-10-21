Все ще не точно

Майже традиційно оптимісти чекають Хелловіну, песимісти готуються до «Будапешта», реалісти дивляться що коїться на пленумі Компартії Китайської народної республіки. Огляд подій тижня.

Зустріч тижня

До анонсованого рандеву президентів України і США Володимир Зеленський провів інформаційну підготовку на каналі Fox News. Вибір майданчика був технологічно бездоганним, бо цей медіа-ресурс є улюбленим джерелом інформації Дональда Трампа, іноді він його продукт споживає і наскільки це дозволяє специфіка особистості лідера Штатів чує, що там кажуть. На Fox News Зеленський говорив про обов’язкове висунення американського колеги на Нобелівську премію миру, якщо він зупинить росіян загалом і Путіна зокрема (таке Трампові чути мало б бути приємно) і зробив припущення щодо Трампового переконання про можливість припинення війни в Україні раніше, ніж на Близькому Сході (навряд чи така інформація припала Трампові до душі). Заклики Зеленського посилити санкції проти РФ і його переконання, що ядерну зброю країна-агресор не застосує доповнювали телекартинку.

П’ятнична зустріч в Білому домі не закінчилася скандалом, як то сталося в лютому, і це найбільший позитив. Хоча за інформацією Financial Times Трамп під час розмови «постійно лаявся» і дуже наполегливо пропонував Зеленському прийняти умови РФ щодо припинення війни, позаяк за трамповими спостереженнями президент Росії «знищить» Україну, якщо вона не погодиться.

До такого висновку президент США буцімто дійшов, бо президент РФ на інтерв’ю на Fox News не розмінювався, а напряму подзвонив в Білий дім і запропонував територіальний обмін українських земель на українські землі – росіяни отримують всю Донецьку область, а віддають окуповані кавалки Запорізької та Херсонської областей. Проте сам Трамп після бесіди з Зеленським говорив з журналістами і таку перспективу заперечив, заявивши: «Нехай усе буде розділено так, як є. Зараз він розділений. Думаю, 78% території вже зайнято Росією. Залиште все як є. Вони можуть... домовитися про що-небудь пізніше».

На своїй зустрічі з журналістами Зеленський хоча і закликав не порівнювати бойові дії в Ізраїлі і Україні, але паралелі провів і зробив оптимістичний висновок: «Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України».

Особливої конкретики від чергової розмови українського і американського президентів не багато і тепер можна чекати що станеться в Будапешті, де Трамп планує зустрітися з Путіним. Принаймні Трамп так думає.

Паспорти тижня

А ще до відвідин Білого дому Зеленський говорив з керівником СБУ Василем Малюком і результатом розмови став Указ президента про позбавлення громадянства Геннадія Труханова, Олега Царьова і Сергія Полуніна. Екс-нардеп з «волинською різньою» і балерун з татуюванням президента РФ на торсі цікаві дуже обмеженому колу, а міський голова Одеси і його подальше існування на наших теренах в статусі «людини без паспорта» матиме резонанс.

Петиція «Щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова» була зареєстрована на сайті президента за день до згаданого Указу і необхідні для її розгляду гарантом Конституції 25 тисяч голосів підтримки отримала максимально оперативно. Петиція і тисячі підписантів стали дуже вчасним доповненням до вердикту Служби безпеки: «Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних «федеральної податкової служби РФ».

Зеленський у свою чергу дійшов висновку, що Одеса «заслуговує на більший захист та більшу підтримку… Це можна зробити у форматі військової адміністрації - занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом» і видав указ про створення Одеської міської військової адміністрації і призначив її керівником Сергія Лисака, який до цього обіймав посаду начальника Дніпропетровської ОВА. Тепер «перлина біля моря» матиме двох голів, бо виконувачем обов’язків мера Одеси став секретар міськради Ігор Коваль.

Сам ж позбавлений громадянства Труханов заявив, що оскаржуватиме це рішення, планує звернутися до інших країн, у тому числі до США з проханням зробити відповідний запит до РФ, щоб довести, що він не є тамтешнім громадянином і не збирається залишати Україну, навіть якщо його планують відправити за ґрати. Також Труханов не виключив, що звернеться в Європейський суд з прав людини, щоб ця інстанція втрутилася в перебіг подій. Тут доцільно згадати, що нещодавно в ЄСПЛ звертався відставний головний фіскал Насіров і європейська Феміда стала на бік звинувачуваного у хабарництві чиновника та присудила Україні виплатити йому близько 10 тисяч євро компенсації за моральні і фізичні збитки. Труханов має в кого проконсультуватися.



Саміт тижня

Від попередніх тридцяти «Рамштайнів» 31-е засідання Контактної групи з питань оборони України відрізнялося тим, що проходило паралельно з зустріччю міністрів оборони країн НАТО, неформальним засіданням Ради Україна-НАТО та за безпосередньої участі шефа Пентагону Піта Гегсета.

На заклики міністра оборони Шмигаля активізувати PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн) і створити «Стіну дронів» в Україні західні партнери відповіли адекватно.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що 19 країн-членів «Рамштайну» готові надати Україні нові пакети військової допомоги, але потрібну нам унікальну ППО, можуть надати лише Штати а міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив про надання Україні допомоги на понад 2 мільярди євро.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, зважаючи на присутність Гегсета, згадав про успіх Трампа в мирному врегулюванні на Близькому Сході і нагадав про його обіцянку сприяти встановленню миру в Україні.

На що Гегсет відреагував вимогою до членів НАТО перетворити слова на дію та інвестувати у PURL і сподіванням на розширення кола країн, які закуплять більше зброї для України. Найкраще американця почули італійці і приєдналися.

Шмигаль ж після засідання назвав сучасну ціну питання - Україні треба ще 15 мільярдів доларів для повного завантаження оборонної промисловості.

Соціологія тижня

Згідно дослідження Київського міжнародного інституту соціології за рік сприйняття суспільством боротьби з корупцією покращилося. Якщо у 2024 році кількість респондентів, які оцінювали ситуацію з корупцією в Україні оптимістично становила 48%, а негативно - 47%, то в поточному вже 56% опитаних українців вважають, що в Україні є реальні спроби боротьби з корупцією. Проте 40% тих, хто взяв участь в опитуванні вважають Україну безнадійно корумпованою.

Також збільшилося число українців, які переконані в необхідності критики влади під час війни - у 2024 році таких було 81%, тепер їх 90%. Співвітчизників для яких «всіляка влада від Бога» за рік зменшилося з 13% до 8%.

З «корупційним» дослідженням результат був прогнозований, зважаючи на нещодавні акції на підтримку НАБУ і САП, а стосовно критики влади, то це просто ще одне підтвердження, що Україна таки не Росія. В ймовірність проведення опитування на таку тему в РФ повірити важко.