Екзитпол визначає перемогу на виборах чинного президента Анджея Дуди.

Утім різниця результатів із Рафалом Тшасковським не перевищує соціологічної похибки. Тож доведеться чекати на офіційні результати.

 

 

Згідно з результатами екзитполу, який провів демоскопічний центр IPSOS для польських телеканалів TVP, TVN і Polsat, перемогу в другому турі президентських виборів у Польщі, який відбувся 12 липня 2020 року, здобув чинний глава держави Анджей Дуда. Про це повідомило Polskie Radio 24. Як стверджують соціологи, за Дуду, котрого підтримувала правляча партія «Право і справедливість», проголосувало 50,4 відсотка виборців.

 

Кандидат від опозиційної Громадянської коаліції, президент Варшави 48-річний Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski) здобув підтримку 49,6 відсотка поляків.

 

Електоральна фреквенція на виборах становила 68,9%.

 

Утім, як стверджують польські аналітики, поки що передчасно сприймати ці цифри як остаточні й визнавати Дуду переможцем. Адже різниця між результатами конкурентів не перевищує допустимої соціологічної похибки – 2%.

 

Нагадаємо, що в першому турі, який відбувся 28 червня, Анджей Дуда здобув 43,67% (приблизно 8,417 млн голосів), а його головний конкурент, президент Варшави Рафал Тшасковський – 30,34% (приблизно 5,845 млн голосів). Третю сходинку посів журналіст Шимон Головня з 13,85% (приблизно 2,667 млн голосів). Ці результати збіглися з результатами екзитполу, який провів демоскопічний центр IPSOS, з урахуванням, звісно, допустимої похибки. Електоральна фреквенція, за даними Державної виборчої комісії, становила 62,9%.

12.07.2020

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