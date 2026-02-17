Польська влада закликала співгромадян полишити Росію.

Також МЗС РП відраджує громадян країни від поїздки до Росії, яка оголосила Польщу «недружньою» державою.

 

 

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендувало громадянам своєї країни утриматися від будь-яких поїздок до Росії у зв'язку з російсько-українською війною. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на заяву, опубліковану на сайті польської амбасади в Москві. У заяві зазначено, що влада РФ офіційно оголосила Польщу «недружньою» державою.

 

Також полякам, які вже перебувають в Росії рекомендовано «полишити її територію доступними комерційними та приватними коштами, за винятком випадків, коли особисті, сімейні чи професійні обставини вимагають від них залишитися».

 

У документі наголошується, що можливості надати консульську допомогу польським громадянам у Росії стають дедалі обмеженішими. Це пов'язано з рішеннями російської влади закрити генеральні консульства Польщі в Санкт-Петербурзі та Калінінграді, що призвело до скорочення чисельності дипломатичного та консульського персоналу.

 

«У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій, евакуація може виявитися суттєво ускладненою або навіть неможливою», – застерегло польське зовнішньополітичне відомство.

 

Варшава та Москва почали взаємно закривати консульські установи з осені 2024 року. Останні з них – російське консульство у Гданську та польське консульство в Іркутську – були закриті наприкінці минулого року. У результаті в обох країн тепер не залишилося генконсульств, працюють тільки посольства у столицях.

 

Стрімкому загостренню двосторонніх відносин посприяло затримання у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна на запит Києва. Українська влада звинувачує його в незаконному відвіданні Криму після анексії українського півострова Росією та проведенні там незаконних розкопок.

17.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мáйстерність Мови
Соломія Ткачук
Неперекладність як реалізація буття мови: мова, завдяки її майстрам, постійно розкриває свій потенціал, не перестаючи нас дивувати.
15.02.26 | | Дискурси
Гвинтівка рядового Курта Воннеґута
Сергій ГЕРМАН
Для тих, хто перейшов через війну і має намір писати, Воннеґут і його книги можуть слугувати своєрідним GPS на шляху до пункту призначення
13.02.26 | | Дискурси
Буду байку ті казати
Тарас Прохасько
Отакою є справжня природа людини. Має бути харч, має бути вино, має бути герць. І має бути історія. Вигадана, згадана, вимовлена, вислухана…
12.02.26 | | Дискурси
Сторіччя непомітного героя
Любомир Литвинчук
Вони є часто важливішими за всіх решту. Вони і є творцями тих епосів й історій про відомих. Вони – частина нашої історії, навіть більша її частина.
12.02.26 | | Дискурси
«Фауст» нашого часу
Аделіна Єфіменко
Постановка «Фауста» Гуно в Мюнхені – метафізичний простір кінця світової цивілізації через війну, водночас, пошук сенсу продовження життя і моральної відповідальності за зруйнований світ.
11.02.26 | | Штука
Таємниця шпигунського гнізда
Юрій Винничук
«Добрий син... добрий син... аби всі такі були...» Мені проступили на очах сльози, хоча я весь день стримувався. Але не зараз, коли це пишу...
11.02.26 | | Дискурси
Уражений етичний розум
Роман Яців
На маргінесах смислів мультидисциплінарного проєкту Володимира Стасенка «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною» (на здобуття премії імені Тараса Шевченка)
10.02.26 | | Штука
Війна та тил
Нова українська парадигма: мілітаризація, долання стереотипів, спільна відповідальність та відносини з державою: дискусія Мирослава Мариновича, Євгена Глібовицького, Павла Казаріна, Олександра Сушка
10.02.26 | | Галичина

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.