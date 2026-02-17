Польська влада закликала співгромадян полишити Росію.

Також МЗС РП відраджує громадян країни від поїздки до Росії, яка оголосила Польщу «недружньою» державою.

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендувало громадянам своєї країни утриматися від будь-яких поїздок до Росії у зв'язку з російсько-українською війною. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на заяву, опубліковану на сайті польської амбасади в Москві. У заяві зазначено, що влада РФ офіційно оголосила Польщу «недружньою» державою.

Також полякам, які вже перебувають в Росії рекомендовано «полишити її територію доступними комерційними та приватними коштами, за винятком випадків, коли особисті, сімейні чи професійні обставини вимагають від них залишитися».

У документі наголошується, що можливості надати консульську допомогу польським громадянам у Росії стають дедалі обмеженішими. Це пов'язано з рішеннями російської влади закрити генеральні консульства Польщі в Санкт-Петербурзі та Калінінграді, що призвело до скорочення чисельності дипломатичного та консульського персоналу.

«У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій, евакуація може виявитися суттєво ускладненою або навіть неможливою», – застерегло польське зовнішньополітичне відомство.

Варшава та Москва почали взаємно закривати консульські установи з осені 2024 року. Останні з них – російське консульство у Гданську та польське консульство в Іркутську – були закриті наприкінці минулого року. У результаті в обох країн тепер не залишилося генконсульств, працюють тільки посольства у столицях.

Стрімкому загостренню двосторонніх відносин посприяло затримання у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна на запит Києва. Українська влада звинувачує його в незаконному відвіданні Криму після анексії українського півострова Росією та проведенні там незаконних розкопок.