Польща збільшує обсяги транспортування газу до України.

Це сало можливим завдяки розширенню так званого газового коридору.

Польський оператор газотранспортної системи GAZ-SYSTEM оголосив про збільшення пропускної спроможності у напрямку України з 1 лютого 2026 року. Як повідомляє телеканал Euronews, це стало можливим завдяки розширенню «газового коридору» після завершення модернізації газовимірювальної станції в Германовичах поблизу польсько-українського кордону. Відтак технічні можливості для прокачування газу зросли майже на 20%.

«Рішення про тимчасове збільшення пропускної спроможності стало можливим після модернізації вимірювальної станції в Германовичах, яка була завершена в грудні 2025 року, та позитивних результатів технічних випробувань», – розповіла речниця компанії GAZ-SYSTEM Аґнешка Ґлоснєвська (Agnieszka Glośniewska). За її словами, це важливий крок як для енергетичної безпеки України, яка переживає сильні холоди та масовані атаки на її енергетичну інфраструктуру з боку Росії, так і для Польщі як реґіонального центру розподілу енергії у Центральній та Східній Європі.

Крім того, GAZ-SYSTEM взяла до уваги поточні технічні та комерційні умови експлуатації національної газотранспортної мережі та сприятливу ринкову ситуацію. «Це частина послідовного прагнення компанії покращити умови транспортування газу та підтримати безпеку поставок для України. У період з лютого по кінець квітня 2026 року загальна пропускна спроможність у напрямку України збільшиться з 600 тисяч м³/год до 720 тисяч м³/год. Це тимчасовий крок. Рішення про постійне збільшення пропускної спроможності залежатиме від результатів ринкових процедур з оцінки фактичного та довгострокового попиту на транспортування», – наголосила Аґнешка Ґлоснєвська.

За її словами, Польща постійно зміцнює свої позиції як логістичного та енергетичного хабу, який може підтримувати не лише власну безпеку, а й енергобезпеку своїх сусідів. «Збільшення постачання газу до України вписується у ширший контекст зусиль Євроунії щодо диверсифікації», – наголосила речниця GAZ-SYSTEM.