Президент Навроцький висловився за створення Польщею власної ядерної зброї.

Він обґрунтував це прагнення аґресивними намірами Росії.

 

 

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив під час інтерв’ю телеканалу Polsat News, що виступає за створення країною власної ядерної зброї на тлі зростаючої російської загрози. За його словами, Польща повинна йти шляхом розвитку власного ядерного потенціалу, дотримуючись усіх міжнародних норм.

 

«Я великий прихильник приєднання Польщі до ядерного проєкту. Цей шлях, за дотримання всіх міжнародних норм, – яким ми повинні йти. <…> Потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми – країна, що розташована на межі збройного конфлікту, і ми знаємо, яке ставлення аґресивної, імперської Російської Федерації до Польщі», – зазначив глава польської держави.

 

Хоча він визнав у інтерв'ю, що не може сказати, коли Польща розпочне роботу над створенням власної ядерної зброї  і чи візьметься за цю справу взагалі.

 

На запитання про те, як Москва може відреагувати на програму ядерної зброї Польщі, Навроцький відповів, що «Росія може агресивно відреагувати на що завгодно».

 

Заява Навроцького пролунала після того, як бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомив, що веде перемовини з Францією щодо потенційної європейської ядерної оборони. Мерц закликав до реорганізації трансатлантичних відносин на тлі євроатлантичної нестабільності, спричиненою діями і завами чинного президента США Дональда Трампа.

16.02.2026

