Польський суд дозволив екстрадувати російського археолога Бутягіна до України.

Його звинувачують у знищенні цінних об'єктів культурної спадщини в Криму.

 

 

Окружний суд Варшави ухвалив у середу, 18 березня, екстрадувати до України російського археолога Алєксандра Бутягіна. Про це повідомило Polskie Radio24. Українські правоохоронні органи підозрюють Бутягіна у розкраданні й знищенні цінних об'єктів культурної спадщини у Криму. Засідання суду відбувалося у закритому режимі.

 

Захист Бутягіна не погоджується з рішенням і оголошує про подальші судові дії. «Ми подамо апеляцію на це рішення та очікуємо на письмове обґрунтування», – сказав адвокат Адам Доманський (Adam Domański).

 

Захист домагався відмови в екстрадиції «через побоювання щодо життя та здоров'я Бутягіна в Україні та дотримання прав та свобод громадянина Росії в Україні». Адвокат зазначив, що рішення суду першої інстанції не означає негайної висилки археолога. Захист планує оскаржити рішення.

 

Нагадаємо, що в грудні 2025 року співробітники Агенції внутрішньої безпеки Польщі за запитом прокуратури України затримали громадянина Росії Алєксандра Бутягіна. За даними української прокуратури, росіянина підозрюють у незаконному проведенні археологічних робіт та частковому знищенні пам'ятки «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі. Українська влада вважає, що завдані збитки перевищують 200 мільйонів гривень. За скоєні правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років та грошовий штраф.

 

18.03.2026

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
