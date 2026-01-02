На варшавському летовищі затримано громадянина України з радіоглушилкою.

Він не зміг пояснити, що там робив і навіщо йому був потрібний пристрій для пригнічення радіосигналів.

На варшавському летовищі імені Шопена польська поліція затримала 23-річного громадянина України Іллю С., який мав при собі пристрій для пригнічення радіосигналів. По це повідомило Polskie Radio24. Радіоглушилка була налаштована на частотні діапазони, зарезервовані владою для авіаційного зв'язку, радіолокації та навігації. Затимання відбулося ще 26 грудня, але про нього стало відомо лише тепер.

Увагу співробітників служб безпеки аеропорту Ілля С. привернув тим, що, на відміну від інших відвідувачів, дуже довго – близько шести годин – сидів за столиком у кафе в залі очікування. Весь цей час він замовляв каву та закуски й користувався ноутбуком. Чи приходив він до аеропорту раніше, поки що невідомо, але це з'ясується після вивчення камер відеоспостереження.

Під час затримання Ілля С. не зміг достовірно пояснити, що він робив в аеропорту і навіщо йому знадобився пристрій для радіозавад. При цьому затриманий стверджував, що постійно мешкає в Канаді.

Районний суд міста Варшави 27 грудня, частково задовольнивши клопотання прокурора, заарештував Іллю С. на місяць. Прокуратура просила про тримісячне утримання під вартою, щоб слідчі встигли вивчити ноутбук та телефон заарештованого, а також з'ясували можливості, потужність та мету застосування радіоглушника.

Іллі С. висунуто звинувачення за статтею 13, пункт 1 Кримінального кодексу РП про спробу вчинити дії, які загрожують безпеці авіаційного сполучення. Він свою провину заперечує. Слідчі наразі не знають мотивів заарештованого. Серед версій – спроба диверсії або шпигунство, а також перевірка часу реагування служб безпеки.

Оскільки варшавський аеропорт імені Шопена належить до критичної інфраструктури Польщі, то справу розслідують особливо ретельно.