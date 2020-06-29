Офіційні результати виборів президента фактично підтвердили екзит-пол: Дуда vs Тшасковський.

Анджей Дуда хоч і став лідером перегонів, але переможець визначиться в другому турі 12 липня, де немає однозначного фаворита.

Голова Державної виборчої комісії Республіки Польща Сильвестер Марціняк (Sylwester Marciniak) у понеділок, 29 червня, оголосив результати голосувань з 99,78% виборчих дільниць. Згідно з ними, чинний глава держави Анджей Дуда здобув 43,67 % голосів (приблизно 8,417 млн голосів), а його головний конкурент – президент Варшави Рафал Тшасковський – 30,34% (приблизно 5,845 млн голосів). Третю сходинку посів журналіст Шимон Головня з 13,85% голосів (приблизно 2,667 млн голосів). Ці результати збігаються з результатами екзит-полу, який провів демоскопічний центр IPSOS, з врахуванням, звісно, допустимої похибки. Електоральна фреквенція, за даними Державної виборчої комісії, становила 62,9%.

Остаточні офіційні результати виборів, за словами Марціняка, найвірогідніше, будуть оприлюднені у вівторок зранку, 30 червня. Хоча він не виключив, що презентація остаточних результатів може відбутися ще до кінця понеділка.

У будь-якому випадку, оскільки жоден з кандидатів не набрав 50% голосів виборців, то переможець визначиться у другому турі. В ньому візьмуть участь двоє кандидатів, котрі продемонстрували найкращий результат, тобто Дуда і Тшасковський. Другий тур відбудеться за два тижні.

Наше видання раніше наводило соціологічний прогноз щодо другого туру. Нагадаємо, що, опираючись на результати опитувань громадської думки, проведених 28-29 травня, Інститут досліджень основ демократії при варшавському Університеті соціальних та гуманітарних наук (Zespół Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS) визначив, що Анджей Дуда програє у двобої як проти Тшасковського (43:57%), так і проти Головні (37:61). Хоча за місяць, що минув, політичні преференції поляків зазнали певної корекції. Найсвіжіші опитування про інтенції виборців у другому турі вказують, що за Дуду схильні голосувати 45,4% виборців, а за Тшасковського – 44,7%, 9,9% — ще не визначилися з вибором (Kantar для приватного TVN) та відповідно 50,9% проти 49,1% (Indicator для державного TVP Info).

Загалом польські політологи вважають, що цьогоріч другий тур президентських виборів буде найцікавішим з 1995 року, коли у двобої зійшлися лідер «Солідарності» Лех Валенса і кандидат від Демократичної лівиці Александр Кваснєвський. Наприклад, професор політології люблінського Університет Марії Кюрі-Склодовської Вальдемар Парух (Waldemar Paruch) вважає, що решта президентських виборів у Польщі були доволі прогнозованими щодо другого туру. На його думку, тепер все дуже залежатиме від того, як у ці два тижні виглядатиме кампанія кожного кандидата. «Передовсім, хто наробить менше помилок. А друге питання: що в свідомості поляків є сильнішим: страх перед поверненням до влади Громадянської Платформи, яку репрезентує дуже промінентний політик ГП, чи страх перед “Правом і Справедливістю”, тобто перед черговими роками монополізації влади в Польщі цією партією. Отже це буде гра страхів між цими двома партіями. Питання: який страх виявиться сильнішим», – пояснив свою думку професор Парух.