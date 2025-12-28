Польща створює систему захисту від дронів на східному кордоні.

Вона коштуватиме два мільярди євро.

Польща планує протягом двох років завершити будівництво нового комплексу укріплень для захисту країни від безпілотних літальних апаратів біля своїх східних кордонів. Про це повідомив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик в інтерв'ю британській газеті The Guardian. За його словами, частина комплексу буде введена в дію приблизно через шість місяців, а можливо й раніше.

Томчик наголосив, що нові системи будуть інтегровані в лінію захисту, розгорнуту ще десять років тому, і включатимуть, окрім засобів глушіння дронів, зокрема ракетні комплекси та багатоствольні артсистеми. Частина зброї, за його твердженням, буде використана лише у разі збройного конфлікту через потенційну загрозу для цивільного населення.

«Нова система протиповітряної оборони, яку буде побудовано вздовж східного кордону Польщі, коштуватиме два мільярди євро», – уточнив Томчик. Проєкт переважно фінансуватиметься за рахунок європейських коштів у рамках програми оборонних позик SAFE (Security Action for Europe), а також частково з державного бюджету Польщі.

Заступник міністра оборони розповів, що Польща також проводить фортифікаційні роботи вздовж своїх сухопутних кордонів з Білоруссю та російським калінінградським анклавом. Ця система фортифікацій, відома як «Щит Сходу» (Tarcza Wschód), спрямована на запобігання майбутньому російському вторгненню. Цезарій Томчик пояснив, що в кожному польському прикордонному муніципалітеті будуть створені спеціальні логістичні центри, де зберігатиметься обладнання для блокування кордону, готове до розгортання протягом кількох годин.