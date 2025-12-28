Польща створює систему захисту від дронів на східному кордоні.

Вона коштуватиме два мільярди євро.

 

 

Польща планує протягом двох років завершити будівництво нового комплексу укріплень для захисту країни від безпілотних літальних апаратів біля своїх східних кордонів. Про це повідомив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик в інтерв'ю британській газеті The Guardian. За його словами, частина комплексу буде введена в дію приблизно через шість місяців, а можливо й раніше.

 

Томчик наголосив, що нові системи будуть інтегровані в лінію захисту, розгорнуту ще десять років тому, і включатимуть, окрім засобів глушіння дронів, зокрема ракетні комплекси та багатоствольні артсистеми. Частина зброї, за його твердженням, буде використана лише у разі збройного конфлікту через потенційну загрозу для цивільного населення.

 

«Нова система протиповітряної оборони, яку буде побудовано вздовж східного кордону Польщі, коштуватиме два мільярди євро», – уточнив Томчик.  Проєкт переважно фінансуватиметься за рахунок європейських коштів у рамках програми оборонних позик SAFE (Security Action for Europe), а також частково з державного бюджету Польщі.

 

Заступник міністра оборони розповів, що Польща також проводить фортифікаційні роботи вздовж своїх сухопутних кордонів з Білоруссю та російським калінінградським анклавом. Ця система фортифікацій, відома як «Щит Сходу» (Tarcza Wschód), спрямована на запобігання майбутньому російському вторгненню. Цезарій Томчик пояснив, що в кожному польському прикордонному муніципалітеті будуть створені спеціальні логістичні центри, де зберігатиметься обладнання для блокування кордону, готове до розгортання протягом кількох годин.

 

28.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Різдвяне послання
Кир Святослав
Сьогодні вся Вселенна вітає народженого між нами Спасителя: ангели співають, пастушки поклоняються, царі зі звіздою подорожують
25.12.25 | | Дискурси
Віра діточа різдвяна
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Дєкувати Богу сїтенькому, шо помиг мирно цих сєт рєздвєних дочекати, та й просити, ‘би Бог помиг в мирности ці сєта видсїткувати та й нарик діждати.
24.12.25 | | Дискурси
Різдво надії
Олена Роман
Нюрнберг як образ надії, що світ здатен провести межу, яка зупинить насильство, – надія перестає бути ілюзією і стає практикою, що через суд поверне реальності моральний порядок.
23.12.25 | | Дискурси
«Вже після свят»
Юрко ТИМЧУК
Ідіому, винесену в заголовок, співвітчизники вважають суто українською. Виявилося – ні, європейці з американцями також частково впали в анабіоз. Огляд подій тижня.
23.12.25 | | Україна
З нами Бог!
Христина ПАЛЯНИЦЯ
Божий син, як і дві тисячі років тому, знаходить пристановище у простоті… У щирості люблячих сердець української родини.
23.12.25 | | Галичина
Чи ми вже поза добром та злом?
Тарас Возняк
Усвідомлення того, що таке добро і зло, всіма нами – і навіть нашими затятими зло-чинцями – робить всю нашу спільноту цивілізованою. Робило.
22.12.25 | | Дискурси
Брандт на колінах
Віталій Портников
Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємося. Справа ж не у Путіні, а в суспільстві, яке його породило.
21.12.25 | | Дискурси
Львівський режисер Євген Лавренчук з відзнакою «Театральний інфобум 2025»
Ольга Стельмашевська
Проєкт «Реквієм» – «Найкраща вистава (драма)» ІІ Київського рейтингу Укрінформу «Театральний інфобум 2025». У Львівському театрі ім. Курбаса Лавренчук готує прем’єру tango operita «Maria de Buenos Aires» Астора П’яццолли.
20.12.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.