Переможця президентських виборів у Польщі визначить другий тур.

Лідером першого туру став чинний глава держави Анджей Дуда.

Рафал Тшасковський і Анджей Дуда

У першому турі президентських виборів у Польщі, який відбувся у неділю, 28 червня, чинний президент Анджей Дуда, як і прогнозували соціологи, отримав найбільшу підтримку електорату. Про це повідомило Polskie Radio 24. Згідно з даними екзит-полу, який провів демоскопічний центр IPSOS, чинного президента підтримало 41,8 відсотка поляків, котрі мають право голосу.

Друге місце здобув кандидат від опозиційної Громадянської коаліції, президент Варшави – 48-річний Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski). За нього проголосувало 30,4 відсотка виборців. Третє місце посів 43-річний польський журналіст, публіцист, письменник і громадський діяч Шимон Головня (Szymon Hołownia) з результатом 13,3%. Загалом у виборах взяли участь 11 кандидатів. Електоральна фреквенція, за даними Державної виборчої комісії Республіки Польща, становила 62,9%.

Оскільки жоден з кандидатів не набрав 50% голосів виборців, то переможець визначиться у другому турі. В ньому візьмуть участь двоє кандидатів, котрі продемонстрували найкращий результат, тобто Дуда і Тшасковський. Другий тур відбудеться за два тижні.

Наше видання вже наводило соціологічний прогноз щодо другого туру. Нагадаємо, що, опираючись на результати опитувань громадської думки, проведених 28-29 травня, Інститут досліджень основ демократії при варшавському Університеті соціальних та гуманітарних наук (Zespół Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS) визначив, що Анджей Дуда програє у двобої як проти Тшасковського (43:57%), так і проти Головні (37:61).