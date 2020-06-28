Переможця президентських виборів у Польщі визначить другий тур.

Лідером першого туру став чинний глава держави Анджей Дуда.

 

                  Рафал Тшасковський і Анджей Дуда

 

У першому турі президентських виборів у Польщі, який відбувся у неділю, 28 червня, чинний президент Анджей Дуда, як і прогнозували соціологи, отримав найбільшу підтримку електорату. Про це повідомило Polskie Radio 24. Згідно з даними екзит-полу, який провів демоскопічний центр IPSOS, чинного президента підтримало 41,8 відсотка поляків, котрі мають право голосу.

 

Друге місце здобув кандидат від опозиційної Громадянської коаліції, президент Варшави – 48-річний Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski). За нього проголосувало 30,4 відсотка виборців. Третє місце посів 43-річний польський журналіст, публіцист, письменник і громадський діяч Шимон Головня (Szymon Hołownia) з результатом 13,3%. Загалом у виборах взяли участь 11 кандидатів. Електоральна фреквенція, за даними Державної виборчої комісії Республіки Польща, становила 62,9%.

 

 

Оскільки жоден з кандидатів не набрав 50% голосів виборців, то переможець визначиться у другому турі. В ньому візьмуть участь двоє кандидатів, котрі продемонстрували найкращий результат, тобто Дуда і Тшасковський. Другий тур відбудеться за два тижні.

 

Наше видання вже наводило соціологічний прогноз щодо другого туру. Нагадаємо, що, опираючись на результати опитувань громадської думки, проведених 28-29 травня, Інститут досліджень основ демократії при варшавському Університеті соціальних та гуманітарних наук (Zespół Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS) визначив, що Анджей Дуда програє у двобої як проти Тшасковського (43:57%), так і проти Головні (37:61).

28.06.2020

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