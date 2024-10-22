У Львові розбирають дерев'яну церкву, щоби передати її військовим.

Український католицький університет (УКУ) розпочав демонтаж церкви Блаженних мучеників Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на вулиці Стрийській. Храм розберуть та передадуть військовим для молитв.
Щоб військові змогли використовувати храм, святиню зберуть заново. Іконостас та ікони також перевезуть. Церкву передадуть на схід України, де є найбільша потреба, - повідомили у адміністрації Сихівського району, посилаючись на інформацію від УКУ.
Зазначається, що рішення про перенесення храму ухвалили давно. Через кілька років на місці церкви планують будувати музей підпілля УГКЦ та каплицю.
22.10.2024
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Церква Блаженних мучеників УГКЦ на вулиці Стрийській, 31 розташована біля Стрийського парку. Її збудували за ініціативою Українського католицького університету в 2009 році. Проєкт розробив архітектор Роман Сулик, відомий своїми публікаціями з історії української дерев’яної архітектури. Храм назвали на честь Блаженних мучеників УГКЦ, яких проголосив блаженними Папа Іван Павло II під час свого візиту до Львова у 2001 р. Серед новомучеників є випускники та викладачі довоєнної Львівської богословської академії.